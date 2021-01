El juez de línea César Noval es denunciado por 50 mujeres

César Noval se ha convertido en uno de los árbitros más mediáticos del último año. Primero apareció con futbolistas, algunos en activo, en un yate y después se retiró del arbitraje por "el bien de los pacientes". "Es una decisión muy difícil pero muy sopesada, era algo que sabíamos que podía ocurrir y la hemos tomado con naturalidad. Hemos puesto en valor todos lo elementos que podíamos contrastar y entiendo que es un ejercicio de responsabilidad para mis pacientes y para el fútbol. Va a ser muy duro ver partidos de fútbol por televisión sabiendo que no voy a poder participar en ellos en un periodo importante de tiempo pero es lo correcto", explicó en su momento. Más tarde, el línea no se pudo presentar a unas pruebas físicas para estar en Segunda División esta temporada por haber fallado en la forma, según explicó la RFEF, aunque el negó esa acusación y dejó en el aire una persecución hacia su persona por parte del Comité. Ahora la situación es más grave y es que se ha creado una plataforma de perjudicados por el cirujano César Noval en redes sociales, quienes denuncian la 'mala praxis' del mismo.



Pechos y pezones necrosados, cicatrices que se abren o secuelas psicológicas son algunas de las denuncias que aparecen en un perfil de Instagram creado por las afectadas. Sin embargo, tras toda la polémica que se ha montado en torno a esta situación, el cirujano ha hablado en cuatro al día y sus palabras no han sido las más acertadas. "Si yo os enseño fotos de mis pacientes recién operadas. Algunos parecen monstruitos pero hay que ver de donde veníamos", sentenció.