Mojica: "No hubiera venido a un equipo sin hambre ni objetivos"

El lateral colombiano Johan Mojica afirmó este lunes, en su presentación como nuevo jugador del Elche CF, que aceptó la oferta del equipo ilicitano porque es un habitual de la selección colombiana y necesita competir y tener minutos para seguir contando para su país en los próximos compromisos internacionales. "En el Atalanta estaba jugando, pero un partido sí y dos no, era algo intermitente", explicó el lateral internacional, de 28 años, quien aseguró que llega a la entidad ilicitana "con hambre y con brío".







, ya que recordó que su adaptación será "inmediata" porque conoce a la perfección la competición española. "El partido de mañana es fundamental, aunque no decisivo, porque es un rival directo", añadió el jugador, quien, indicó que, pese a la dinámica actual no ve mal al equipo. "Venir al Elche ha sido una decisión personal., precisó el lateral, quien aseguró que no será problema adaptarse de un equipo que compite por la Champions a otro que intenta eludir el descenso.. "Seguro que aprenderé de él y él de mí", señaló.Johan Mojica confesó que se siente cómodo en el carril izquierdo en cualquiera de los sistemas que está utilizando el Elche, pero puntualizó que su mejor etapa como futbolista es la actual. "Me siento maduro y con una buena toma de decisiones. He acertado al venir al Elche y voy a demostrarlo", explicó el jugador de Cali, quien señaló como una de las claves para lograr la permanencia "tener mentalidad y sentirse un equipo de Primera"."Lo importante es que se mantenga la unión dentro del equipo y de la ciudad y que seamos una familia dentro y fuera del campo. Es primordial que cada uno haga bien su trabajo", sentenció el jugador.