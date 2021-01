"Me pido el Barça, si pasa, o el Valencia en la siguiente ronda"

Uno de los hombres del 2021 ?atiende a Super horas después de una victoria histórica. Protagonista de la gesta del Alcoyano contra el Real Madrid con el gol del triunfo que metió al Deportivo en la siguiente fase de la Copa del Rey.

¿Cómo está el goleador del partido que dejó al Madrid fuera un día después de la gesta?

Muy cansado después de todo lo que pasó en el partido. Contento por todo lo que pudimos vivir y por una sorpresa que no esperaba nadie casi.

Marcó el gol que sueña todo el mundo cuando es pequeño. Sobre todo cuando ves que estás ya en el fútbol profesional y algún día puede pasar.

La verdad que sí. Ni soñándolo podía haber salido mejor. Contra el Madrid, en una eliminatoria de Copa, al final de la prórroga. Lo había pensado mucho durante la semana anterior pero siempre dices 'es imposible' y mira al final pasó.

Además en su caso no lleva demasiados goles esta temporada. Pero los que marca sirven para mucho.

Cuando suelo marcar siempre suele ser al final. Me gusta llegar desde segunda línea como en el gol y la verdad que Ali la puso bien al segundo palo.

Ahí ya se logra la remontada, pero cómo fue el partido. Cuéntenos cómo vivió los 120 minutos. Y sobre todo el qué pensó tras la roja.

Empiezas medio asustados, situándonos viendo a quién tienes delante, pero conforme va avanzando el partido te sientes mucho mejor y justo antes de que acabe la primera parte nos pegan el palo con el 0-1. Y entramos tocados al descanso. El míster hace una charla para intentar que levantemos la cabeza, que lo afrontáramos con ilusión y que pensemos que al final es el Madrid el que está delante. Era un premio para todos. Y salimos así. Nos medio encontramos con el 1-1 en un córner y a partir de ahí la ilusión creo que hizo el resto. Sí que es verdad que luego estábamos sufriendo bastante ya con las fuerzas al mínimo. Si era difícil con once imagínate con diez.

Y llega la contra...

Nos encontramos con una jugada que nos salió perfecta. Le llega a Ali y esa jugada la he visto un millón de veces.

¿Y en el campo cómo se vive? ¿La jugada avanza y piensa que ahí puede estar el partido y la clasificación?

Voy siguiendo por el centro toda la jugada y cuando veo que se la dan a Aly yo rompo por el medio. Siempre intento romper por ahí, por el primer palo, me llega y para dentro.

Marca el gol y a partir de ahí toca sufrir. Pero seguro que sufrían más sus familiares desde casa. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Más nerviosos?

Ya te digo. Fueron a casa de mis padres, mi hermana, mi abuela y mi novia, todos ahí juntos y la verdad que cuando vieron que marqué el gol estaban allí llorando, abrazándose como si fuese... al final muy bien. Hacer feliz a la gente y que se lo pasen tan bien todavía mejor.

¿Con quién habló primero tras el partido?

Pues primero me enganchó toda la prensa, que no me dejaban entrar ni al vestuario... Luego ya hablé con mi novia y fui para casa a ver a mis padres.

Antes de la prórroga comentaron en tono de broma algo del toque de queda...

Nos juntamos antes de empezar la prórroga, llega el míster y empieza con la broma del tamaño que tenemos ciertas cosas y yo dije 'míster, nos van a tener que hacer un papel que no llegamos con el toque de queda'. También era un poco para romper la tensión y los nervios. Que la gente se soltara, no había presión... ganásemos o perdiésemos.

¿Se encontró algún compañero con control de Policía después del partido?

Creo que no, nadie ha dicho nada. Aunque tampoco hemos entrenado. Cuando lleguemos al entrenamiento veremos si alguno tuvo que pasar por control.

Ha comentado algún aficionado que si les para algún policía del Madrid... menuda situación esa.

Lo que sí estaría bien es convencerlos. Al final en mi caso llevaba hasta las espinilleras porque ahora con todo esto no nos podemos ni duchar ni nada. Así que imagínate. Lleno de barro, con la ropa puesta...

Y ahora llega el turno de la próxima ronda ¿Qué se pide el Alcoyano ahora?

Yo prefiero un grande. Valencia, Barça si pasa... me gustaría una experiencia así.

Habla del Valencia y lo hace con una sonrisa. Es aficionado y estuvo en la final del Villamarín. ¿Verdad?

Sí, disfrutamos mucho ese día.

Si marca el gol que deja fuera al Valencia... ¿ese le dolería? ¿Qué sería enfrentarse a los de Gracia en Copa?

Más que el del Madrid seguro. Seguro que me dolería más. Sobre cómo sería enfrentarme a ellos... pues el equipo que he seguido desde pqueño. En casa siempre hemos sido todos del Valencia. Sería raro y si me tocara marcar sería muy raro... pero bonito seguro.

¿Cómo ve al Valencia desde la distancia?

Está pagando todos los problemas institucionales que hay en el club. Se ha vendido a gente importantísima dentro del equipo y al final se está haciendo responsables a jugadores muy jóvenes que tampoco tienen tanto recorrido para exigirles lo mismo.

De momentos complicados ya sabe de unos cuántos. ¿Cómo vivió la desaparición del Ontinyent?

Fue una situación que lo pasé muy mal. Era el capitán del equipo. Llevaba 4 años, me consideraba un jugador identificado con el club. Estuvimos mucho tiempo sin cobrar y la gente se fue al paro. Con todo lo que conlleva.

Para finalizar, algo más alegre. ¿Que haría si elimina a otro 'coco' con gol? ¿Se ve con el pelo de José Juan?

A él le queda mejor que a mí seguro. Con 41 parece que tiene 15. Pero algo haremos seguro.