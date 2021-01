Huesca-Villarreal: sumar de tres en tres es lo que mola

Pincha aquí para ver los comentarios del partido al minuto.



La previa



El empate cosechado ante el Granada en la última jornada de la primera vuelta dolió. El propio Unai Emery admitía que esas igualadas estaban lastrando al equipo en su lucha por acabar el curso en la zona Champions o incluso por aspirar a algo más, y hoy en el campo del colista el Villarreal tiene casi a partes iguales la obligación y la oportunidad de resarcirse y empezar con buen pie la segunda ronda del campeonato. Una victoria permitiría asentarse en la cuarta plaza con el Sevilla apretando y recibiendo al Cádiz apenas media hora después de que el Submarino acabe su partido, y lo que es casi más importante, sería un espaldarazo anímico.

El conjunto dirigio por Unai Emery se encuentra una vez más en un momento complicado en el capítulo de lesiones o bajas, ya que a las ausencias fijas de Alberto Moreno, Vicente Iborra y Mario Gaspar, se les han sumado esta semana las de Samu Chukwueze y Gerard Moreno, que con problemas de pubis y musculares respectivamente, no jugarán en Huesca este fin de semana. Lo de las lesiones musculares ha lastrado seriamente al equipo muchas semanas y alguien debería analizarlo porque ahora los amarillos pierden entre dos y tres semanas a su máximo goleador. Además, Yeremi Pino es también duda por unas molestias en el tobillo.

Estas bajas dejan al equipo muy tocado en la banda derecha, en la que ahora mismo solo cuentan con Rubén Peña para toda ella aunque la idea del técnico puede ser la de seguir contando con Juan Foyth como lateral y Peña como interior, como ya hizo frente al Granada. Parece una apuesta con la que nadie podía contar hace unas semanas, pero hay que buscar soluciones en un equipo en el que quizás lo más noticioso sea el más que posible regreso al equipo titular de Paco Alcácer, que ya ha reaparecido -con la mala fortuna de fallar un penalti ante el Granada- y que ahora apunta ya a estar en Huesca de inicio.

Así llega el Villarreal a El Alcoraz para enfrentarse a un Huesca que mejoró su nivel competitivo en el debut de Pacheta en el banquillo en la anterior jornada, pero que no pudo puntuar y que sigue como colista en la tabla. Anda en la búsqueda por tanto el conjunto oscense del primer triunfo de la era de su nuevo técnico porque no le queda otra opción que sumar de tres en tres puntos si quiere mantener la categoría, esperando que le lleguen refuerzos, ya que tendrá que hacer una segunda vuelta extraordinaria porque con el ritmo de puntos sumados hasta ahora descenderá con total seguridad. Matemáticamente está a tiempo de eludir el descenso, pero cada vez le queda menos tiempo para lograr el objetivo y conforme pasan las jornadas las opciones de permanencia se van reduciendo porque no llegan las victorias.

Pacheta podría cambiar de sistema y en vez de jugar con cinco defensas, como ocurrió en Getafe, hacerlo sólo con cuatro con el fin de ganar un jugador arriba y tener más capacidad ofensiva. Al Huesca le hacen falta, además de no cometer errores, goles para ganar los partidos, y más teniendo en cuenta que el conjunto altoaragonés juega en casa y que, por su situación, no puede conformarse solo con un punto.





Sin Andrés y Ontiveros



El conjunto aragonés afrontará el encuentro con seis bajas, las del guardameta Andrés Fernández y las de los jugadores Pablo Insua y Juan Carlos por haber contraído coronavirus y por lesión el meta Antonio Valera y los jugadores Pedro Mosquera y 'Sandro' Ramírez. Por contra, quien sí estará será Ontiveros, jugador del Villarreal y que está cedido en el conjunto oscense, pero sin ninguna cláusula que le impida jugar ante su equipo propietario esta tarde.



Emery: «Me gustó Foyth en su posición de lateral»

Emery afirmó en rueda de prensa que el objetivo es iniciar la segunda vuelta con una victoria a pesar del poco tiempo de recuperación del equipo, que el miércoles se midió al Granada en el tercero de una serie de tres encuentros que han causado cansancio y molestias. Sobre el rival, señaló que la última posición en la tabla no refleja lo bien que juega al fútbol y que los empates le han penalizado mucho y han propiciado el cambio de entrenador, para dar entrada a «Pacheta», «un técnico con mucho recorrido y que en el Elche tuvo un periodo muy bonito». «Sus equipos juegan bien y cero que dará continuidad a lo de Míchel. Puede cambiar el sistema, pero no la idea. Transmite energía», agregó Emery. Sobre su equipo, por último, admitió que tienen problemas en banda derecha a los que dan solución a medida que se presentan. «Con Foyth tenemos muchas posibilidades, a lo que se suma la opción Peña arriba. Me gustó Foyth en su posición y Peña es un jugador con una gran trayectoria y sabemos que ha jugado más arriba».