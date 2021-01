Eric García firmará por el FC Barcelona

El futuro de Eric García está en el Camp Nou. Guardiola lo sabe, hace meses además. El central tomó la decisión de regresar a Can Barça hace tiempo y está haciendo fuerza incluso para hacerlo en este mercado invernal. No lo tendrá fácil y más de su parte no puede poner. Intentó poner dos millones de su bolsillo, pero la situación institucional del Barça lo hace realmente complicado con vistas a las elecciones y a una junta gestora que no tiene demasiado margen de maniobra por la mala situación económica de la entidad. Ahora que todo el mundo da ya casi por imposible que venga ahora, Guardiola no ha cerrado del todo la puerta. "Estoy bastante seguro de que se irá al final de la temporada. En esta ventana de ahora dependerá de los otros clubes".

