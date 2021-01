Alejandro Esteve toma las riendas del Hércules

Por sorpresa y de modo fulminante. El director deportivo del Hércules, Carmelo del Pozo, dio ayer un golpe de timón a su proyecto y despidió al entrenador David Cubillo por la mala imagen y la falta de reacción ofrecidas por el equipo el pasado domingo en la derrota ante el modesto Atzeneta (2-0) tras la decepción de la jornada anterior en el Rico Pérez frente al Alcoyano (0-0). Tras sólo 11 partidos en el cargo -con cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas-, Cubillo deja al conjunto alicantino segundo en la tabla con 19 puntos, muy lejos del líder Ibiza (29), igualado con el tercero, el conjunto alcoyanista, y sólo dos de ventaja sobre el cuarto, el Villarreal B.

Cinco días después del «toque de atención» de Del Pozo al equipo para que fuera más atrevido y saliera a ganar los partidos, el director deportivo fulminó al técnico que puso al frente de su proyecto en el Hércules ante la actual deriva del equipo en una temporada muy condicionada por el nuevo sistema de competición, que reduce al máximo el margen de error y cuando apenas quedan siete partidos para el final de la primera fase. Sólo los tres primeros pasarán a la siguiente ronda en la lucha por el ascenso y esta situación de emergencia y necesidad ha llevado a Del Pozo a prescindir de Cubillo y a elegir un nuevo entrenador para que dirija al equipo en el partido del domingo (12.00) en casa ante el Mestalla. Ese técnico será Alejandro Esteve Power (Benidorm, 28 marzo 1980), quien "se hace cargo de la primera plantilla del Hércules y asume la responsabilidad de conseguir las metas fijadas a principio de temporada". El nuevo entrenador herculano posee el título de Entrenador Nacional de Fútbol Nivel 3 UEFA PRO RFEF. Además, cuenta con un Máster en Dirección y Entrenamiento de equipos de fútbol, un Máster en Alto rendimiento en fútbol y es licenciado en Ciencias del Deporte por la UCAM.

Alejandro Esteve ejerció de segundo entrenador la campaña 2019/20 en el Deportivo de la Coruña donde tuvo como entrenadores a Nacho González, Pep Lluis Martí, Juan Antonio Anquela y Luis César San Pedro. En Europa también desempeñó el mismo papel en el Hapoel Tel Aviv de Israel de la Primera División (temporada 2015/16). Como primer entrenador dirigió al CF La Nucía durante dos temporadas (2016/18) y también a la UD Altea

El nuevo cuerpo técnico del Hércules comenzará su trabajo mañana miércoles en el estadio José Rico Pérez. La presentación oficial será el próximo viernes 29 de enero a las 12:30 en las instalaciones del Rico Pérez.

El ex entrenador del Hércules, David Cubillo, ha afirmado por su parte en una conferencia de prensa, que la decisión de su destitución con el equipo en la segunda plaza fue una sorpresa, si bien precisó que se va tranquilo porque se estaban cumpliendo los objetivos. "No me lo esperaba. Todo parecía bien en Navidad y tras el partido ante La Nucía, pero el fútbol tiene estas cosas de la noche a la mañana", explicó el madrileño, quien desveló que el director deportivo, Carmelo del Pozo, le justificó la destitución por la presión ejercida por uno de los dueños del club tras la derrota ante el Atzeneta. "Me dijo que uno de los dueños estaba muy cabreado y que así no se podía seguir", ha comentado Cubillo en alusión, aunque sin nombrarlo, al empresario Juan Carlos Ramírez.

El ex entrenador del Hércules admite que se marcha "jodido", pero tranquilo, y que aunque al equipo le faltó "alguna cosa" para tener más puntos y recordó que para pelear por el ascenso "lo primero era estar entre los tres primeros". Cubillo exculpó al director deportivo, al que agradeció su confianza y recordó que "maneja el club de arriba abajo". "Siempre he sentido su apoyo, pero es entendible la situación si están siempre reprochándole cosas", explicó. El entrenador admitió que le faltó manejar "otras cosas" que en clubes grandes como el Hércules son necesarias.

"No vale solo con controlar el vestuario. Yo a la propiedad del club no la conozco y con los periodistas no he tomado un café. Ese aprendizaje me llevo, hay que manejar un montón de cosas", dijo Cubillo, quien lamentó tener que marcharse "en mitad de la guerra".

Carmelo del Pozo, presente en la rueda de prensa, quiso pedir "disculpas" al entrenador por si le había fallado en algo y lamentó tener que haber tomado la decisión de su despido. "Solo puedo darle las gracias por aceptar nuestro proyecto", concluyó.