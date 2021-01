Los árbitros de la jornada 21

El catalán David Medié Jiménez ha sido designado para dirigir el encuentro entre el Real Madrid y el Levante UD; mientras que asturiano Pablo González Fuentes arbitrará el duelo regional entre el Valencia y el Elche en Mestalla, correspondientes a la vigésima primera jornada de LaLiga Santander.



- Designaciones jornada 21 LaLiga Santander

Valladolid-Huesca Ricardo de Burgos Bengoechea (C. Vasco)

VAR César Soto Grado (C. Riojano)

Eibar-Sevilla José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)

VAR Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

R. Madrid-Levante David Medié Jiménez (C. Catalán)

VAR Guillermo Cuadra Fernandez (C. Balear)

Valencia-Elche Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Villarreal-R.Sociedad Isidro Díaz De Mera Escuderos (C.-Manchego)

VAR José L. González Glez. (C. C-Leonés)

Getafe-Alavés Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Cádiz-At. Madrid Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Granada-Celta Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

Barcelona-Athletic Antonio M. Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR José L. Munuera Montero (C. Andaluz)

Betis-Osasuna Javier Alberola Rojas (C. C-Manchego)

VAR Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)



- Designaciones jornada 23 LaLiga SmartBank:

Almería-Castellón Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

VAR Daniel J. Trujillo Suárez (C. Tinerfeño).