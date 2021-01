Las razones de Benzema para no renovar

Después de haber mandado el primer mensaje al Real Madrid avisando de que no tiene intención de renovar su contrato, que expira en junio de 2022, los aficionados madridistas se preguntan los motivos por los que el delantero francés Karim Benzema apuesta por un cambio de aires al concluir la próxima campaña y no por prolongar su estancia en el Santiago Bernabéu. Tendrá entonces 34 años y habrá completado trece temporadas en el club blanco.

Benzema siente añoranza del Olympique de Lyon, el equipo donde se formó y donde debutó como profesional antes de llamar la atención de Florentino Pérez, presidente madridista. La vuelta a sus orígenes siempre ha estado en su cabeza, por eso no debe sorprender que su ex representante y amigo Karim Djaziri adelantara que el delantero quiere jugar en el Parc Olympique Lyonnais, llamado ahora por razones de patrocinio como Groupama Stadium, pese a que él debutase en el viejo Stade Gerland.

Hay que tener presente que Benzema nació en Lyon y quiere regresar a casa antes de colgar las botas. Su decisión tiene un marcado carácter sentimental y deportivo, ya que también es un 'lion' más y no se pierde los partidos del equipo de su corazón. Y sobre todo, quiere volver a defender la camiseta del Olympique de Lyon mientras el físico aún le permite ser importante, y no arrastrarse por el campo.

La gran ilusión de Benzema es llevar el brazalete de capitán de los 'gones' y ser la referencia de los jugadores más jóvenes. Y parece que el Olympique de Lyon estaría encantado de recuperar al hijo pródigo. El técnico del equipo francés, Rudi García, aseguró que "es un ex jugador del Lyon y es titular en uno de los mejores equipos del mundo, por lo que sería fantástico volver a ver a Karim con la camiseta del Olympique". Y bromeó diciendo que "si ya no se siente bien en el Real Madrid, no hay problema".