Neymar desvela su futuro

Desde que se marchara del FC Barcelona, el regreso de Neymar ha sido tan fantaseado como odiado a partes iguales por la afición culé. Hay quienes desean que vuelva a vestir la elástica azulgrana y hay quienes no le perdonaron aún su marcha al PSG. Muchos miembros de la plantilla, como Leo Messi, han manifestado públicamente su deseo de volver a jugar al lado del brasileño y algunos candidatos a la presidencia del Barça han usado su nombre para su campaña electoral. Cuando parecía que este verano quizás si se materializaba el regreso del hijo pródigo, el propio jugador hizo unas declaraciones el Telefrance que parecen indicar todo lo contrario.

"Me siento feliz. Ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa, pero hoy me siento bien. Me he adaptado y estoy más tranquilo. Quiero quedarme en el PSG", reconoció el delantero sobre su futuro. Además, añadió algunos deseos para la próxima campaña con el club de París: "Espero que Kylian Mbappé también se quede". "Queremos que París sea un gran equipo", añadió. Con estas palabras se pronunció Neymar sobre su porvenir cuando todas las informaciones parecían encarriladas para su regreso en Can Barça.