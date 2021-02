Ramos no irá al campeón de Europa

Sergio Ramos termina su contrato a final de temporada y no interesa al Bayern de Munich. Oliver Kahn, uno de sus directivos, lo ha dejado claro en sus últimas declaraciones en 'Sky90'. El central del Real Madrid, que de momento está negociando su contrato sin llegar a un acuerdo, no descarta una salida pero parecer ser que el Bayern no será su destino."Como jugador me hubiera encantado jugar con Ramos, pero no hay nada de eso", respondió la leyenda alemana sobre el interés en incorporar a Ramos el próximo verano. De esta forma quedan por cerrados los rumores sobre uno de los posibles destinos del defensa español, quien ahora mismo tampoco juega con el equipo blanco alegando unas molestias.

Asimismo, el exguardameta se ha referido a la salida ya confirmada de Alaba en verano y Kahn entiende la decisión del jugador: "Vamos a perder a David Alaba. Le hicimos una oferta hace mucho tiempo y no la aceptó. También entiendo que un jugador como él, que jugó en el Bayern de Múnich durante muchísimo tiempo, esté buscando un nuevo desafío. Tenemos que pensar en quién podría ser el adecuado para reemplazarle", explicó.

En este sentido, al ser preguntado por Upamecano, el miembro de la junta directiva del conjunto muniqués ha asegurado que "mantienen conversaciones" para una posible incorporación del defensa del Leipzig. "Es un jugador que muchos de los mejores clubes europeos quieren, pero solo el Bayern es actualmente el club más exitoso del mundo en términos deportivos. En consecuencia, por supuesto, ahora somos especialmente atractivos para tales jugadores y finalmente nos elegirán", ha reconocido un confiado Kahn.