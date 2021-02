"La Copa es así, un error te deja fuera"

Unai Emery, técnico del Villarreal, se mostró decepcionado con el resultado y la eliminación, pero destacó el trabajo hecho por su equipo así como el hecho de que la eliminatoria: «Es verdad que podemos empezar por el resultado por hacer autocrítica a los dos últimos partidos donde hemos perdido cosas en los últimos minutos. Tendremos que trabajar también lo de ser dominadores y evitar que el contrario tenga opciones de marcar y ver como el resultado final se va. Pero yo le he dicho al equipo que estoy orgulloso. Hay que mejorar pero a la vez estamos construyendo un camino, pero la Copa es así, Cualquier error te puede dejar en el camino».

«El año nos deja heridos de guerra y por momentos mermados. Eso es lo más duro además hoy con Peña. Pero tenemos que ilusionarnos y volver a retomar la principal competición que es LaLiga... y luego tenemos la Europa League», añadió el técnico sobre las bajas de Rubén Peña y Moi Gómez, que se marcharon tocados del encuentro.

Sobre la acción más polémica del partido (el penalti sobre Pedraza corregido por el VAR), Emery se mostró justo y defendió el uso del videoarbitraje. «Creo que el VAR es el que dictamina claramente lo que es y si ha pitado fuera es que es fuera. Creo que tomamos una postura muy noble con las decisiones arbitrales».



Faltó hacer el gol

«La sensación es de hacer un partido para ganarlo, en la prórroga también has controlado, pero en la última jugada no hemos sabido gestionar ese último minuto y hay que felicitar al contrario», expresó el técnico vasco sobre su lectura del partido.

«Nos ha faltado tomar las decisiones en el camino y según sale se justifican más o menos. Creo que hemos cogido el camino correcto. Puedo hacerme autocrítica de cosas que quiero mejorar de un saque largo que acabe en go. Ahora lo que más me preocupa es recuperar futbolistas», sentenció sobre el momento que atraviesa la plantilla, a la que no están saliéndoles las cosas en estas últimas semanas.