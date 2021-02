Un fichaje internacional para la defensa del Elche CF

El Elche CF ha anunciado, días después del cierre del mercado, la incorporación de Helibelton Palacios, lateral derecho colombiano. El defensor, que llevaba libre desde el pasado 1 de enero (cuando finalizó su paso por el Atlético Nacional), ha jugado en otros equipos como el Brujas belga.

Helibelton Palacios es un lateral derecho de 27 años, que mide 1.81 metros y que ha sido internacional por la absoluta de Colombia, selección con la que ha disputado hasta cuatro partidos desde 2015.

Su carrera ha transcurrido principalmente en su país natal (La Equidad, Deportivo Cali o Atlético Nacional), si bien ya cruzó el charco en 2017 para defender la camiseta del Brujas. Eso sí, en la Jupiler Pro League apenas tuvo protagonismo, solo disputando 490 minutos en toda la temporada.

Ahora llega a LaLiga con el fin de reforzar la defensa franjiverde, que ya fichó a su compatriota, Johan Mojica, para el lateral zurdo. El de Mojica fue el primer fichaje en este mercado invernal, que se cerró con la incorporación in extremis del portero Paulo Gazzaniga, procedente del Tottenham.



Pocos fichajes y mucha urgencia

El club confirmó las bajas de Koné, Lucimí, Sánchez Miño y Diego Rodríguez a pocas horas del cierre de mercado, pero sin embargo solo llegó Gazzaniga. Anteriormente ya lo había hecho Mojica. Las operaciones no correspondían con la necesidad de fichar 'gol' del Elche CF, un equipo al que le está costando mucho marcar y que fruto de su inoperancia ofensiva se ha visto inmerso en los puestos de descenso después de arrancar como un tiro al comienzo del curso.

La afición ha manifestado su descontento con la propiedad, pero la realidad es que Bragarnik (máximo accionista) no dio el OK a cerrar algunas propuestas que había sobre la mesa en la recta final del mercado porque no le convencían. O dicho de otro modo, el Elche CF se dejó deberes para el post-mercado de fichajes. Por eso ahora llega Helibelton y el club no descarta más incorporaciones de futbolistas libres.