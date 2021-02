El 'palo' de Piqué a Bartomeu

Gerard Piqué ha entrado en la recta final de la recuperación del esguince de rodilla que le tiene apartado de los terrenos de juego desde finales de noviembre del año pasado. El central volvió a la actividad el pasado martes. Y por lo que parece está en plena forma y no solo en lo que se refiere a su estado físico.

El central siempre se ha caracterizado por hablar claro y directo y en una entrevista concedida a 'Post United' ha enviado un dardo envenenado, sin nombrarlo, al expresidente Josep Maria Bartomeu.

Al ser interrogado sobre el poder que tienen los futbolistas, el barcelonés explicó: "Si alguna vez hemos mandado es porque nos han preguntado. Porque los que tenían que tomar decisiones no las tomaban y delegaban. Al final, el jugador está ahí para jugar al fútbol. Cuanto menos decida, mejor".

Todo un directo a la zona de flotación de la anterior directiva, a la que volvió a dejar en evidencia cuando se le pidió su opinión sobre la salida de Luis Suárez, Pichichi de LaLiga Santander y referencia del líder Atlético: "Eso pregúntaselo al que lo dejó ir. Eso no es culpa mía".

Piqué puso como ejemplo los problemas que está teniendo Sergio Ramos para renovar como ejemplo: "Yo creo que los jugadores no manda, estoy convencidísimo. Tienen ascendencia y pueden dar su opinión y, a partir de ahí, las decisiones pueden ir por un lado u otro. Tú, cuando tienes una directiva o un presidente que son muy fuertes, que tienen las ideas claras y quieren ir hacia un lado... el jugador tiene poco que decir. Sergio es un ejemplo, con la renovación que está teniendo, de cuando hay un presidente fuerte y toma una decisión y quiere coger ese camino, los jugadores no pintamos mucho".

El central del Barça también habló sobre el histórico favor arbitral que recibe el Real Madrid: "El otro día un ex árbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda..."