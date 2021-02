Peligra el Leipzig - Liverpool de Champions League

El Liverpool tiene prohibido viajar a Alemania para el partido que les enfrentará al Red Bull Leipzig, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, debido a las restricciones del Ministerio del Interior alemán para frenar la pandemia del coronavirus.

La prohibición de acceder al país, procedente del Reino Unido, seguirá vigente -al menos- hasta el 17 de febrero de 2021, mientras que la fecha para el partido estaba fijada un día antes a las 21 horas. La decisión de las autoridades alemanas ha llegado este jueves después de la consulta realizada por el Leipzig para exponer el caso de su oponente en la eliminatoria de la 'Champions League'.

Sin embargo, la policía alemana ha dejado claro que no permitirá la entrada al país del equipo dirigido por Jurgen Klopp, y que no hará excepciones de ningún tipo. De esta forma, será la UEFA quien deba tomar cartas en el asunto reprogramando el duelo o buscando una sede alternativa. De momento, el ente federativo no se ha pronunciado al respecto.

Alemania cerró el pasado sábado sus fronteras para los pasajeros de aerolíneas que lleguen de regiones donde se propagan las nuevas variantes del coronavirus, incluido Reino Unido, a menos que sean ciudadanos alemanes o extranjeros que residan en Alemania. La medida se aplica hasta al menos el 17 de febrero.