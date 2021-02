El Barça, a ampliar su racha triunfal a costa de un Betis tocado por la Copa

El Barcelona llega al Villamarín en su mejor momento de la temporada, tanto en resultados como en juego, y mide esa progresión en un partido exigente ante el Betis, que también ha encontrado un buen rumbo pero que sufrió una gran decepción el pasado jueves al quedar apeado por el Athletic en los cuartos de la Copa cuando saboreaba estar en semifinales.

Todo lo contrario le sucedió al Barcelona, que estaba virtualmente eliminado del torneo en Granada y le dio la vuelta al marcador para meterse en una semifinal que le devolverá el próximo miércoles a la capital andaluza, aunque cambiará de barrio y pasará de Heliópolis a Nervión para medirse al Sevilla.

Ambos contendientes del domingo disputaron dos exigentes prórrogas y tendrán calibrar el desgaste de jugadores para montar un 'once' de garantías, aunque en el caso de Betis ya con más tiempo para el descanso al solo mantenerse este curso en laLiga.

El equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini afronta su tercer partido seguido en siete días como local, después de que el lunes ganara a Osasuna (1-0) y el jueves perdiera en la tanda de penaltis tras un 1-1 ante el Athletic.

El Betis está clasificado en séptima posición con treinta puntos, a dos de los puestos europeos que marca la Real Sociedad y ese objetivo es el que se fija el equipo, que para la visita del Barça podría recuperar al meta chileno Claudio Bravo, ausente desde el pasado 19 de enero por su cuarta lesión de la temporada, la tercera muscular, aunque Pellegrini se ha mostrado cauto al respecto.

También tiene ya recuperado al mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien ya jugó el jueves en la Copa, mientras que están en menor nivel físico el mediapunta mexicano Diego Lainez, que ha estado ausente por un positivo en covid-19. Siguen de baja el central exbarcelonista Marc Bartra, en proceso de recuperación de una lesión, además los que tienen dolencias de larga duración como el portero Dani Martín y el centrocampista Víctor Camarasa.

Tras acceder a las semifinales de la Copa del Rey, un Barcelona lanzado en LaLiga, donde acumula una racha de cinco victorias consecutivas, visita el Benito Villamarín para medirse a un rival tocado por su eliminación del torneo del KO en la tanda de penaltis.

El Barça regresa a Andalucía cuatro días después de sellar su acceso a las semifinales de la Copa del Rey frente al Granada, tras remontar este miércoles un 2-0 desfavorable y terminar imponiéndose a los nazaríes en la prórroga (3-5) de unos cuartos de final muy disputados en el estadio Nuevo Los Cármenes.

A pesar del desgaste físico que arrastra el equipo, es probable que el técnico azulgrana, Ronald Koeman, siga apostando, en líneas generales, por el once de gala. Todo ello, a fin de conservar su segundo puesto en la clasificación y seguir ampliando la racha de cinco victorias ligueras seguidas en lo que va de este 2021.

Para medirse al Betis, siguen siendo baja el defensa Gerard Piqué y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati, a las que hay que añadir la de Sergi Roberto, que en Granada recayó de su lesión en el recto anterior de su pierna derecha y volverá a estar varias semanas apartado de los terrenos de juego.

Con la retaguardia en cuadro, Sergiño Dest regresará al once, una vez recuperado de su lesión, también en el muslo derecho. Le acompañarán Jordi Alba en el carril izquierdo y, en el eje, Ronald Araujo y Clement Lenglet, que probablemente recuperare la titularidad tras la mala actuación copera de Samuel Umtiti. El centro del campo estará formado por Sergio Busquets, Pedri González y Frenkie de Jong, aunque no se descarta la entrada de Miralem Pjanic para dar aire a alguno de los tres titulares. En el ataque no se esperan sorpresas, con la presencia de Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Leo Messi como referencia ofensiva.



Alineaciones probables

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Miranda, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Canales, Fekir; y Loren.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Griezmann, Dembélé y Messi.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 (CET) (20.00 GMT).

-----------------------

Puestos: Betis (7º. 30 puntos). Barcelona (2º. 40 puntos).

La clave: El Betis debe recuperar su estadio físico después de la prórroga que disputó el pasado jueves ante el Athetic y también el anímico tras caer eliminado en los penaltis frente al conjunto bilbaíno. El Barça buscará mantener la buena línea de juego y también la del mejor Messi.

El dato: El Betis jugará su tercer partido consecutivo en el Benito Villamarín en una semana, después de iniciar la serie el pasado lunes ante el Osasuna, seguir el jueves ante Athletic Club (Copa) y acabar el domingo frente al Barcelona, que por su parte volverá a visitar la capital andaluza en tres días, ya que el próximo miércoles jugará en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla en la Copa.



Las frases

Pellegrini (entrenador del Betis): con la "apuesta personal y exigencia" de meter al equipo en Europa.

Koeman (entrenador del Barcelona): "Físicamente el equipo está muy fuerte".

El entorno: La visita del Barcelona al Villamarín hubiera supuesto una de las mejores entradas de la temporada en un estadio con una capacidad que se acerca a los sesenta mil espectadores y que no tendrá público debido a los protocolos sanitarios derivados de la pandemia por la covid-19.