"¿Si cumpliré mi contrato? Ya veremos..."

Zidane ha comparecido ante los medios y ha sembrado dudas sobre su continuidad en el banquillo merengue cuando se le ha preguntado si continuará hasta el final de su contrato en junio de 2022: "Ya veremos. Lo importante es que mañana hay partido y día a día. Nosotros estamos sólo en estas cosas... Lo importante es el día a día, pero nosotros vamos a trabajar. Los que estamos aquí nos merecemos trabajar. El otro día pasó lo que pasó...Cada uno puedo opinar y es normal. Lo que nosotros vamos a hacer aquí dentro es trabajar, creer en lo que hacemos y recuperar confianza y a los jugadores. Lo que queremos es acabar bien". Lo que si que descartó el galo es una dimisión a corto plazo: "¿Por qué voy a abandonar? Estoy haciendo lo que me gusta. Hay momentos complicados. Nosotros vamos a pelear. Tenemos que hacer cosas buenas este año con este equipo. El Madrid es un gran club. Siempre hay que competir".

Respecto a Sergio Ramos y su decisión de operarse, no tuvo ningún reproche: "Sergio estaba al límite. Ha salido bien, todo perfecto y esperamos recuperarle cuanto antes. Ha sido una decisión importante. Él está bien de ánimos para volver; en un club hay gente muy competente con la que habla Sergio. La decisión es muy importante, porque él siempre quiere jugar. La decisión es difícil y lo importante es que la operación ha salido bien. No creo que pueda haber dudas con Ramos en ningún momento. Cuando tú estás tocado puede pasar lo que acaba de pasar. Si sigue así y se llega a hacer más daño ahí es muy complicado. Creo que es una decisión buena y respetable. No creo que la gente dude de Sergio. Él lo primer que quiere es jugar".