El factor X que lastra al equipo de Unai Emery

El Villarreal, que acumula doce empates en los veintidós encuentros de Liga que ha disputado hasta la fecha se encuentra a tres de los quince que suponen el récord histórico del club en una temporada.

Más de la mitad de los partidos que ha jugado el equipo esta campaña el equipo que dirige Unai Emery han acabado en igualada, puesto que a estos doce empates añade ocho victorias y dos derrotas y se da la circunstancia de que los últimos cuatro choques han finalizado todos ellos en tablas.

El registro de quince empates se produjo en la campaña 2005-2006 cuando el Villarreal acabó con catorce victorias, quince igualadas y nueve derrotas, mientras que en las ligas 2011-2012, en la que perdió la categoría, y la 2018-2019, en la que llegó a los catorce empates.

Ahora, y cuando todavía restan 16 compromisos para finalizar el campeonato, el Villarreal está a tres empates del récord que consiguió en la temporada 2005-2006 cuando acabó con 15 igualadas.

En aquella ocasión, el equipo finalizó en séptima posición el campeonato con 57 puntos con un balance de 14 triunfos, 15 empates y 9 derrotas.

Tan solo en otras dos ocasiones sumó más veces tablas en una temporada que en la actual campaña: en la 2011-2012 y en la 2018-2019, en la que fue décimo cuarto, acumuló catorce empates.

El técnico de Hondarribia aseguraba hace no demasiadas semanas en una de sus comparecencias que el empate «es un resultado que quieres cuando no lo tienes, pero que cuando lo tienes no lo valoras». No le falta razón, pero todo apunta a que en esta ocasión, en la lucha por pelear por meterse en los puestos de Champions League están lastrando al equipo e incluso en la Copa del Rey, el no cerrar el partido le acabó costando un disgusto. En forma de eliminación. Lo mejor es que pese a no ganar, en LaLiga apenas se pierde (solo dos partidos) con lo cual la meta está tan cerca como lejos.



Tercer cruzado

Por otro lado el Villarreal CF comunicó ayer que el defensa del equipo filial, Maxi Villa,fue operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla de su pierna derecha, por lo que se convierte en el tercer jugador del club que sufre esta grave lesión en la actual temporada. Se une a Alberto Moreno y Vicente Iborra, ambos con la misma dolencia.