Jorge Almirón presenta su dimisión

Jorge Almirón ha comunicado su dimisión como entrenador del Elche Club de Fútbol, después de la derrota del equipo ilicitano este viernes por la noche en Balaídos por 3-1. El técnico lo ha anunciado en la rueda de prensa post partido, sorprendiendo a todos los presentes.

"He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Desear lo mejor a mis jugadores, que siguen siendo a mis jugadores. Hoy dejaron todo. Lamentablemente, no se dieron las cosas. Deseo lo mejor a toda la gente que conozco".

Almirón deja al equipo franjiverde en la penúltima posición de la tabla, con 18 puntos y un partido menos. Eso sí, encadena 16 partidos ligueros sin ganar.