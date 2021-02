Mbappé y su plan de futuro: ¿PSG o Madrid?

Kylian Mbappé no se moverá del PSG a final de temporada. El delantero parisino no protagonizará el gran traspaso del próximo mercado veraniego. El futbolista y su reducido entorno han tomado dos decisiones trascendentales para acabar con todo tipo de rumores que pueden alterar el desenlace del tramo fundamental de la temporada. La primera, y la más importante para acallar especulaciones sobre posibles destinos futuros, es confirmar al PSG su intención de cumplir su contrato que expira el próximo 30 de junio de 2022. La segunda es garantizar a los dirigentes cataríes que a día de hoy no ha cerrado ningún tipo de compromiso con cualquier otro club.

Mensajes nítidos y contundentes a todos aquellos que amparándose en las continuas negativas de Mbappé a aceptar las distintas ofertas de renovación del PSG han aprovechado para vestirlo con la camiseta del Chelsea, del United y, sobre todo, del Real Madrid.

El caso de Mbappé es de lo más singular. A sus 22 años, y ya erigido en una de las grandes estrellas del firmamento futbolístico, sigue dando la espalda a todos los grandes representantes que han llamado a sus puertas. Kylian, arropado por sus padres Wilfried y Fayza, ha decidido que no es momento para abandonar el PSG y forzar su salida con un traspaso millonario. El jugador entiende que su reto parisino aún no ha llegado a su fin y ha acordado que lo mejor es cumplir el contrato que aún le vincula una temporada. No será hasta la próxima temporada cuando decidirá dónde proseguir con su carrera futbolística.

Sí es cierto que Mbappé es partidario de un cambio de aires en 2022 y está decidido a abandonar la Liga francesa para afrontar nuevos retos ya sea en la Premier, LaLiga o cualquiera de las otras grandes competiciones. También es innegable que sus padres y su abogada Delphine Verheyden han atendido a diversos agentes y representantes de clubs que han llamado a las puertas de Mbappé para interesarse por sus deseos de futuro.



El Real Madrid, al acecho



Kylian sí ha admitido que el Madrid le gusta. De entrada, por su amistad con Zidane, con el que mantiene contacto periódico, pero también ha señalado que la presencia de Zizou no es condición indispensable para recalar en el Real Madrid si el día de mañana la oferta le seduce tanto a nivel deportivo como económico.

Un guiño al madridismo que, sin embargo, también es extensible a otros grandes clubes europeos. Kylian y su familia no quieren cerrar puertas a casi nadie, y nada mejor que atender a todas las ofertas rogando un poco más de tiempo hasta que llegue el momento oportuno de tomar una decisión.