Fran Escribá ha sido presentado como entrenador del Elche esta mañana y el técnico ha mantenido un discurso optimista respecto al difícil reto de alcanzar la permanencia, y ha comparado la situación que afronta ahora en el Martínez Valero con la que tuvo que afrontar a su llegada al Celta: "Cualquier situación te mejora y sobre todo te prepara para la montaña que es la vida en la que ni todo es cuesta abajo ni todo es cuesta arriba. Son similares, aunque es cierto que quedan menos jornadas. En cierto modo es similar, lógicamente los futbolistas cambian, en el Celta había cosas distintas, pero también hay similitudes. Esa era la primera vez que llegué a un club en ua situación límite. Esta es la segunda y vengo de una que salió bien, y confío en sacar esto adelante con lo que aprendí allí".

Más información Fran Escribá vuelve al Elche CF.

El técnico valenciano se mostró convencido, de hecho, de que el equipo no descenderá: "Vamos condicionados por una fecha de acabar una temporada brillante como fue la anterior, pero fuera de plazos y marcada por la pandemia. El equipo está haciendo todo lo que puede y aún así, con la normalidad que estamos recuperando, estoy convencido de que no vamos a ser uno de esos tres que caen"

Escribá asegura que ha recordado tras su regreso la buena etapa que ya vivió en Elx e insistió en transmitir el optimismo que detecta: "Me siento en casa. Tuve esa sensación cuando estaba vistiéndome y creía que habían pasado cuatro días. Me he encontrado a mucha gente de mi época y encima vengo de la mano de Generelo. He vuelto a sentir ese club positivo que yo dejé pese a los problemas de entonces y de ahora. He notado mucho positivismo. Nadie me ha transmitido que no hay solución. Y respecto a lo de tres equipos peores, nunca bajan los tres peores o los que se consideran peores, y además no considero que la mía sea una de las tres peores plantillas".