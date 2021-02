¿Mbappé? ¿Con quién ha empatado este chico?

Kylian Mbappé es actualmente el mejor jugador sub-23 del planeta. Y a su vez también es de los mejores en general, ya que está llamado a marcar una época en el fútbol. El delantero del PSG se exhibió en el Camp Nou con un hat-trick que deja al Barça virtualmente eliminado y, de paso, al barcelonismo con el amargo pensamiento de qué habría sucedido si, en 2017, la decisión del club hubiera sido otra. Junior Minguella, hijo de Josep Maria Minguella, relató en la Cadena COPE la historia del que pudo ser el fichaje de Mbappé por el Barça, un relato que ya había explicado varias veces anteriormente su padre.

"Lo puedo confirmar. De hecho, ahora más que nunca porque ya algún directivo lo confirmó y dio su versión de la historia, es totalmente veraz. Nos encontramos una situación en la que por mi padre sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Los dirigentes del club o no lo sabían o no se lo creían y estábamos en ese momento en el que Neymar, por un bonus contractual, aún no había confirmado que se iba y el club decía que no quería dar un paso antes de que Neymar saliera. En el momento en el que se confirma que Neymar sale, los técnicos y el presidente tienen dudas sobre el jugador que quieren incorporar y creen que les va mejor para el tipo de juego del equipo Dembélé que Mbappé. Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé era una fantasmada, que contra quién había empatado este chico. Teníamos el acuerdo cerrado en 130 millones más 25 en incentivos. Mbappé ganaría entre 10 y 16 millones netos", relató Junior Minguella.

Aquel verano, el Barça acabó fichando a Ousmane Dembélé en vez de Mbappé. Hoy, el jugador del PSG es seguramente el activo más valioso en el mundo del fútbol. Por talento y por edad. Ahora parece demasiado tarde para el conjunto azulgrana, pues el Real Madrid está muy por delante en el puslo por el jugador. Si decide salir del PSG, Mbappé jugará en el conjunto blanco, club del que es aficionado desde muy niño. Principalmente, porque el Barça no está en situación económica de afrontar tal incorporación. Cuando la economía del Barça sí lo permitía, el club azulgrana prefirió a Dembélé. Una decisión que puede castigar al club en la próxima década. El tiempo dictará sentencia pero, de momento, Mbappé ya dictó la suerte de los de Koeman en la presente edición de la Champions.