Exhibición granota y clasificación de La Roja para la Eurocopa

Con una exhibición en Bakú, coronada con trece goles, la selección española femenina de fútbol se ganó, por pleno derecho, ser una de las dieciséis contendientes en la Eurocopa de Inglaterra de 2022. Allí debería, además, ver incrementada su cuota de favoritismo atendiendo a los registros que está dejando a su paso por esta fase de clasificación. De Azerbaiyán la delegación española se recoge con 19 puntos sobre 21 y una diferencia favorable de 45 goles, tras haber celebrado 44 y encajado solo 1. Como otras potencias europeas en sus respectivos grupos, la selección española se reveló partido a partido como firme cabecilla, por juego, por ambición y por acierto.

El equipo que dirige Jorge Vilda, no en vano, certificó este jueves su presencia en la próxima cita continental con una goleada inapelable en Bakú. No tuvo misericordia del débil combinado azerbaiyano, al que nada concedió. Impuso sus ganas de ganar, de gustarse y de seducir con su juego; pero, sobre todo, de verse en Inglaterra. El resultado de este último choque convertiría en intrascendente el encuentro del 23 de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ante el combinado de Polonia, de no ser por el deseo de las internacionales españolas de batir al único equipo capaz de restarles puntos en el Grupo D.

Las tres unidades que separaban a la escuadra española de Inglaterra se las embolsó a costa de las colistas en el ASK Arena. No titubeó el equipo español al ver a las diez jugadoras de campo azerbaiyanas replegadas en treinta metros. Una imprudente invitación a La Roja a atacar, embestir e insistir.

Por las bandas afilaron sus cuchillos Mariona Caldentey y Marta Cardona, titulares en la ofensiva propuesta de Jorge Vilda. El conjunto español, vestido de blanco de pies a cabeza, sumó también mordiente por dentro, con Jenni Hermoso moviendo su ingenio con libertad; con Esther González (que marcó cinco goles) como referente en punta; y con Patri Guijarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí dirigiendo el juego por detrás. Pasó desapercibido el estreno en la portería de Misa Rodríguez. Las tres centrales, Ivana Andrés, Andrea Pereira y Mapi León, estuvieron más exigidas en tareas de construcción que defensivas.

Monopolizando el balón y acumulando llegadas, el pase a la Eurocopa de Inglaterra de 2022 tan solo requería algo de paciencia.Y eso no pareció un problema para un grupo de jugadoras que llevaba 16 meses persiguiendo su lugar en la próxima cita continental, desde la apertura de la fase de clasificación en Riazor un lejano mes de octubre de 2019. En el ASK Arena la espera fue de 21 minutos. Tras varias intentonas, Esther González respondió al rol de '9' atacando en el área pequeña un balón medido de Mariona Caldentey, huidiza por banda y precisa en el servicio.

La delantera del Levante, la máxima realizadora de la Primera Iberdrola, se desató a raíz de esa acción. Hizo también el 0-2 y el 0-3, de cabeza a centro de Patri Guijarro y de Alexia Putellas. Plasmó nuevamente su hambre de gol, en el 0-4, liquidando su póquer en apenas 31 minutos.

Jenni Hermoso se sumó a la fiesta con dos tantos en los minutos 33 y 43. Al descanso, un 0-6 concluyente.

La madrileña siguió de dulce en la segunda mitad, con otros tres goles, cinco en total. Mariona Caldentey, Eva Navarro, Nerea Eizagirre y Esther González, también con su quinta diana, redondearon el 0-13. La mayor goleada española en esta fase de clasificación mete a La Roja en la próxima Eurocopa. Las futbolistas tienen alas y licencia para soñar.



Ficha técnica

0 - Azerbaiyán: Aytaj Sharifova; Vusala Seyfatdinova, Nigar Mirzaliyeva, Nargiz Hajiyeva, Alina Dorofeeva, Yeliz Acar (Ayshan Ahmadova, min. 77); Vusala Hajiyeva (Joshguna Aliyeva, min. 58), Nazlican Parlak, Aysun Aliyeva, Diana Mammadova y Firangiz Teymurova.

13 - España: Misa Rodríguez; Ivana Andrés, Andrea Pereira (Laia Aleixandri, min. 77), Mapi León (Ona Batlle, min. 58); Patri Guijarro (Maite Oroz, min. 58), Alexia Putellas (Nerea Eizagirre, min. 68), Aitana Bonmatí; Marta Cardona, Mariona Caldentey (Eva Navarro, min. 68), Jenni Hermoso y Esther González.

Goles: 0-1, min. 21, Esther González. 0-2, min. 24, Esther González; 0-3, min. 30, Esther González; 0-4, min. 31, Esther González; 0-5, min. 33, Jenni Hermoso; 0-6, min. 43, Jenni Hermoso; 0-7, min. 57, Mariona Caldentey; 0-8, min. 67, Jenni Hermoso; 0-9, min. 75, Eva Navarro; 0-10, min. 82, Jenni Hermoso; 0-11, min. 84, Nerea Eizagirre; 0-12, min. 87, Esther González; 0-13, min. 90+3, Jenni Hermoso.

Árbitra: Maria Marotta (ITA). Amonestó a Seyfatdinova (min. 56) y a Allyeva (min. 60).

Incidencias: partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022, disputado en el estadio ASK Arena de Bakú.