Un resultado desde el que empezar a crecer

Paco Alcácer, un futbolista llamado a liderar con sus goles al Villarreal, está viviendo esta temporada en una montaña rusa de sensaciones. En Salzburgo volvió a ser protagonista en lo positivo pero también en lo negativo de un encuentro en el que el Villarreal cosechó un muy buen resultado de forma no excesivamente brillante, pero que le tiene que servir para empezar a crecer tras una racha de cinco partidos en LaLiga sin ganar a la que se unió la eliminación en Copa del Rey. El 0-2 más que encarrila la eliminatoria y debe ser una inyección de autoestima para el grupo.

La cosa, tras unos primeros compases bastante parejos, parecía ponerse de cara cuando el colegiado sancionó un penalti a favor de los amarillos por una especie de carga en la frontal del área sobre Parejo. No es frecuente ver en la actualidad penas máximas en Europa como esta, pero sea como fuere el colegiado la sancionó porque era y Paco Alcácer, que ya había visto cómo Rui Silva le había parado una pena máxima ante el Granada recientemente, no dudó en coger la pelota. El de Torrent apostó todo su éxito en el lanzamiento a la opción de engañar al meta local porque su golpeo fue ladeado pero muy blandito y como no lo consiguió Stankovic detuvo el lanzamiento haciendo maldecir al atacante del Villarreal.

Lo peor de ese primer acto sin duda fue la falta de acierto en esa acción y dos pérdidas de balón en zona de inicio por parte de Dani Parejo que los atacantes del conjunto austríaco no supieron aprovechar primero en un intentó de vaselina de Mwepu al que le sobró fuerza y le faltó precisión, y después en un mano a mano en el que Rulli estuvo muy acertado metiendo una mano abajo que fue suficiente para desposeer al oponente del esférico.

La cosa empezaba tomar no demasiado buen cariz, pero la fortuna que en anteriores partidos recientes le había dado la espalda al conjunto de Emery, esta vez le sonrió cuando en un golpe franco colgado al área por Parejo, Gerard saltó con más fe que su marcador para dejar muerto un baloncito en el área austríaca que esta vez sí Paco impulsó a la red de cabeza en boca de gol. Lo celebró con el gesto del embarazo el enrabietado delantero que parecía tener la dedicatoria desde tiempo atrás y acumulaba ya demasiado tiempo sin marcar.

Un gol siempre tiene efectos psicológicos, pero si lo logras en la recta final de la primera parte en la situación en la que está el Villarreal, tiene más. El tanto permitió a los 'groguets' irse al descanso en ventaja y aunque en la reanudación un exceso de relajación de Pau posibilitó una buena ocasión de Daka que el atacante zambiano finalizó con inocencia permitiendo que Rulli atajase sin demasiados apuros su disparo en posición franca.

Emery, que en la media parte había medio a Foyth, le dio aire al equipo metiendo a Fer Niño -que sustituyó al goleador Alcácer- y a Pedraza, pero aún así la presión de los austríacos no permitió progresar a un Villarreal que no pasaba apuros, pero tampoco se podía relajar ni lo más mínimo hasta que precisamente el Pedraza iniciándola y Fer Niño finalizándola crearon con la inestimable colaboración de Gerard Moreno, que fue quien asistió, la jugada del 0-2 en el minuto 71 en la que fue la primera llegada clara del Villarreal en la segunda parte. El atacante catalán brilló en esa fase de encuentro hasta el punto de desquiciar en los últimos minutos a los defensores austríacos, que en algún caso perdieron los papeles.