¿'Favorcito' al Real Madrid? Polémica, roja directa y sancionados

Los primeros minutos de la eliminatoria entre la Atalanta y el Real Madrid llegaron con polémica. Tarjeta roja, nula revisión en el VAR de la misma y otra amarilla que conlleva suspensión para el partido de vuelta. Y todo esto en solo los primeros 25 minutos del partido que se disputó en Bérgamo.





La Atalanta, con 10 por esta tarjeta roja a Freuler. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/7cU2dfDFpD — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 24, 2021

En primer lugar llegó la tarjeta roja, que dejó al equipo italiano con diez a falta de 70 minutos. Pase filtrado en el minuto 17' y Mendy se lanza el balón al frente, casi a punto de meterse en el área.del Real Madrid. La polémica estaba servida. ¿Se había tirado demasiado lejos el balón el jugador y no podía llegar no siendo una ocasión clara y manifiesta de gol? ¿Debía ser roja? El colegiado del encuentro ni la revisión.Y minutos más tarde, con el Real Madrid en superioridad, la Atalanta no se vino atrás y buscó las cosquilla del cuadro blanco. En este sentido,