"Nadie me quiere en el Real Madrid"

La segunda aparición de James Rodríguez en Twitch no ha dejado indiferente a nadie. El colombiano, que debutó en la plataforma el pasado 22 de febrero, interactuó con los fans a lo largo de la retransmisión. A destacar, una respuesta en la que se refirió directamente al Real Madrid.

James Rodríguez se marchó del club blanco el pasado verano para recalar en el Everton de Carlo Ancelotti. El cafetero, figura indiscutible del Mundial 2014, solo logró brillar en el Santiago Bernabéu bajo las órdenes del técnico italiano, pero su protagonismo comenzó a diluirse con la llegada de otros entrenadores. Tras unas temporadas a un nivel inferior al esperado, el colombiano parece haber recuperado la confianza, y ya registra cinco goles y ocho asistencias en los 21 partidos que ha disputado esta temporada.

Durante el stream, James fue preguntado por su futuro y una posible retirada en Colombia. El centrocampista negó esta posibilidad, aunque reconoció que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Mientras el colombiano respondía a esta pregunta, un usuario se animó a proponerle otra alternativa para su retirada. "En el Real Madrid, James. Tienes que venir de nuevo."

Si la propuesta del usuario era contundente, la respuesta no se quedó atrás. "Ya nadie me quiere ahí", reconoció el colombiano. La contundencia de esta afirmación sorprendió a los acompañantes de James, y una de las jugadoras le recordó que la afición madridista aún le tiene mucho cariño, a lo que el colombiano respondió con un "creo que sí, no sé".

Finalmente, James decidió dar carpetazo al tema para volver a centrarse en la retransmisión. "Es parte del fútbol, muchachos", zanjó.