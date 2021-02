Lautaro 'olvida' al Barcelona y se queda en el Inter

El nombre de Lautaro Martínez fue uno de los que más sonó para reforzar la plantilla del FC Barcelona este pasado mercado veraniego, pero finalmente no se concretó su fichaje.

El delantero no se mojó de forma pública en ningún momento sobre su posible traspaso o su futuro, pero ahora ha confirmado en una entrevista a la 'Gazzetta Dello Sport' que se encuentra cómodo en Milán y que se va a quedar, al menos, una temporada más.

"No me voy del Inter en verano. Prorrogaré mi contrato pronto. Mi plan es quedarme mucho tiempo aquí", comentó Lautaro anunciando su renovación como 'neroazurri'.

Así, Lautaro descartó a los posibles pretendientes que vengan a por él en el próximo mercado, y confirmó el interés del FC Barcelona en él, y también su determinación de no fichar por el club azulgrana.

"Sí, el FC Barcelona me quiso hace un año. Estábamos trabajando en eso, ése era el camino, no puedo decirte lo cerca que estuve de ese club. Pero le dije a Conte: 'No te preocupes, estoy centrado en el Inter'. Ahora, el Barça para mí es solo pasado, me quedo en el Inter por mucho tiempo", aseveró el argentino, que dejó zanjado el tema de su salida.

Aún luchando por la Serie A y formando un gran dúo en la delantera con Romelu Lukaku, a Lautaro se le han desvanecido todos los pensamientos de abandonar el Inter. Ya con el interés sobre la mesa, Lautaro recibió algunos consejos de no firmar por el Barça, como el de Hernán Crespo, exfutbolista 'neroazurri'.