Encuentro de altos vuelos

El Villarreal no vive una buena racha de resultados en LaLiga. Sin embargo, no es un equipo en crisis, porque mantiene una línea de competitividad cuya sintomatología no advierte un desplome general, pero no atraviesa por su mejor momento, puesto que después de seis jornadas sin ganar, ha perdido su colchón con los rivales por una plaza europea y se ha alejado de la Champions. Algo parecido al Atlético al Madrid, fuera de la Copa y después de una dura derrota ante el Chelsea (0-1) en la Liga de Campeones, ha visto reducida su ventaja en LaLiga donde ocupa la cima en las últimas 12 jornadas. Se diría que ni uno ni otro lo tienen fácil para variar su rumbo ante un rival necesitado de triunfos en estos momentos.

Genera más fútbol ofensivo



El gran problema del Villarreal es la generación de fútbol ofensivo. El propio Emery reconocía que el equipo se lo debe poner más fácil a dos delanteros con un buen olfato de gol como Gerard Moreno y Paco Alcácer. El caso del primero es diferente, porque el delanterocampista es un jugador con alma de creador e instinto de goleador, es decir, se sabe buscar su alimento en zonas distintas al área. Pero al Submarino le está costando mucho generar fútbol ofensivo, aunque Gerard es el mejor antídoto del que puede disponer un equipo para superar cualquier tipo de contratiempo.



Peña y Coquelin, bajas



Poco a poco el Villarreal rescata efectivos. No obstante, ni Rubén Peña ni Coquelin, cuya recuperación se retrasa más de lo esperado, podrán estar esta noche frente al Atlético, unido a los problemas en el tobillo de Yeremi Pino. La presión competitiva se acentúa en estas fechas, con la Europa League en una fase de eliminatorias, y en LaLiga con escaso margen para el error. Por ello, Emery minimizará la dosificación de esfuerzos y tirará de los mejores con pocos cambios respecto al partido contra el Salzburgo.

La Cerámica no es un campo fácil para el Atlético de Simeone, que no vence en Vila-real desde el 0-1 de 2015, con un gol de Fernando Torres. Desde entonces, ha jugado cinco veces más en la Cerámica con tres derrotas y dos empates; otro motivo para la alerta este domingo del bloque madrileño, inaccesible desde su atalaya de líder, pero de pronto bajo una duda razonable.

El Atlético sufre también un pequeño bajón en su rendimiento. Ha caído su capacidad rematadora y ha crecido su inseguridad defensiva. De los últimos 12 puntos, solo ha sumado cinco, perdiendo en ese periodo los mismos puntos (7) que en las 19 jornadas anteriores. Y las críticas a Simeone se han acentuado por el planteamiento ultradefensivo ante el Chelsea con cero tiros a puerta y una dolorosa derrota. Hoy ante el Villarreal en La Cerámica, los jugadores del Cholo buscarán espantar esos fantasmas y ese es el gran peligro para los amarillos.