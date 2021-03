Dos grandes noticias para Emery antes del Derbi ante el Valencia CF

No atraviesan su mejor momento ni Valencia CF, ni Villarreal CF esta temporada. Y ahora, ambos podrían poner fin a su mala dinámica, por distintos motivos, el próximo viernes. Ambos equipos se enfrentan el día 5 (21:00 horas) en Mestalla. El equipo de Javi Gracia necesita reaccionar y volver a la senda del triunfo tras el bajonazo de Getafe (3-0) para no complicarse la vida en la parte baja de la clasificación y el Submarino ganar después de enlazar siete jornadas consecutivas sin hacerlo para no ver peligrar su puesto europeo.

En este sentido, Emery ha tenido dos buenas noticias de cara al partido en Mestalla recientemente. La primera, la gran actuación de Samu Chukwueze ante el Atlético. El hecho de que la mejor versión del nigeriano, desequilibrante por su velocidad, regate y profundidad ante el líder, esté de vuelta interesa en La Cerámica.

Y es que Samu es un activo importante en La Cerámica por el que se han llegado a interesar grandes equipos de Europa y que este curso no está rindiendo a su mejor nivel. A eso, se ha de sumar que ha estado hasta nueve jornadas fuera por una lesión, con lo que el hecho de que vuelva a destacar y ha tirar del carro es una alegría en Miralcamp.

Y en segundo lugar, la vuelta de Mario Gaspar. El lateral también ha estado ausente un largo periodo; en concreto, hasta diez partidos de liga por unos problemas musculares en el cuadríceps. Tras recibir el alta médica, este lunes se ha ejercitado con el resto del grupo y podría jugar ante el Valencia CF.