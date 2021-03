Laporta reacciona a la detención de Bartomeu

Primera reacción de Joan Laporta a la noticia "impactante" de la detención de Josep Maria Bartomeu. Aunque el expresidente y candidato a las elecciones del próximo 7 de marzo tiene previsto hacer una valoración más larga a lo largo de este lunes, en una entrevista en 'UA1 Lleida Ràdio' ha asegurado que el arresto del exmáximo dirigente culé "es malo para el Barça".

"No es una buena noticia para el club. Quizá su gestión no fue buena, pero no deja de ser un expresidente del Futbol Club Barcelona", ha valorado Laporta después de remarcar la "presunción de inocencia" que, según su opinión, se merece Bartomeu y los otros tres detenidos por los Mossos d'Esquadra en el marco de las investigaciones judiciales por el 'Barçagate'.

Fuentes del equipo de campaña de Laporta aseguran que este mismo lunes dará una opinión más amplia y concisa sobre el asunto.