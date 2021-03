Aseguran que el VAR tiene un acierto del 97%

Todos los aficionados al fútbol en España saben que no es así. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) asegura que el VAR ha tenido 100 intervenciones en lo que va de temporada, con un balance de 97 correctas y 3 indebidas, según el balance hecho por el presidente del organismo, Carlos Velasco Carballo, tras los dos primeros tercios de la competición. Es más, seguramente todos y cada uno de los seguidores de todos y cada uno de los equipos tanto de Primera como de Segunda, son capaces de contradecir esta afirmación. [El Valencia CF, de los más perjudicados desde que hay VAR en LaLiga]

Velasco Carballo compareció este martes de forma telemática para hacer su propio balance de los dos primeros tercios de la Liga, acompañado por el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y los árbitros internacionales Carlos del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez, que pitarán esta semana los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Según precisó, el árbitro sigue la recomendación del VAR en más del 94% de los casos y en lo que va de temporada este no intervino en 13 ocasiones en las que sí debió hacerlo, aunque señaló que el CTA prefiere "una intervención no realizada a una que no sea correcta". Recordamos que estos datos que muestran se basan en sus propios criterios, muy alejados en algunas ocasiones de la realidad.