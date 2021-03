Laporta y la fórmula para retener a Leo Messi que enfadó a Font y Freixa

Víctor Font, Toni Freixa y Joan Laporta pondrán el broche, a lo largo de esta semana, a sus campañas para presidir desde el próximo domingo al Barça. En este sentido, los tres candidatos se vieron las caras en un debate, el último organizado, por el Grupo Godó.

En él, el futuro de Leo Messi tomó fuerza y Joan Laporta sugirió su plan para retener al '10'. "Puede ser que no podamos competir a nivel de dinero con otros clubes, pero Messi no se rige por dinero. Él quiere acabar su carrera deportiva lo más alto posible. Con Messi tengo una relación de estima y respeto. Estoy seguro de que si no gano yo, no seguirá", dijo Laporta.

Y este intervención, lógicamente, enfadó a sus competidores, que replicaron de inmediato. "Ahora todos estamos de acuerdo en que siga, pero cuando envió el burofax algunos decían que se tenía que ir al City. El proyecto deportivo que planteamos nosotros es el que le gusta, con nosotros también seguirá", justificó rápidamente Freixa. Pero Laporta no quedó al margen y contestó. "Contigo de directivo no acabó muy satisfecho", le dijo. "Mi relación con la familia Messi siempre ha sido excelente", agregó Freixa.

Mientras, Víctor Font se mantuvo al margen y cuando tuvo turno de palabra fue directo. "Tendríamos que haber evitado llegar al burofax. Messi debe seguir sí o sí. Nosotros le ofreceremos un contrato vitalicio".