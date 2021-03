Ibai Llanos desvela el posible primer fichaje del Barcelona para el próximo verano

¿Ha revelado Ibai Llanos el primer fichaje del FC Barcelona? Habrá que verlo pero el famoso 'caster' español se ha mojado con respecto al futuro de un delantero argentino y su posible llegada al Camp Nou: "No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça".

Ibai ha estado charlando a modo de previa con Jordi Évole en su canal de Twitch antes de la emisión de "Lo de Évole" este mismo domingo. El periodista, aficionado del Barcelona, ha estado preguntándole de fútbol. "Tras las elecciones, yo veo que el Barcelona puede fichar a un bombazo argentino. No, no, uno más grande. El Kun Agüero. No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça", aseguró Ibai.

Precisamente Llanos mantiene una relación con Agüero por sus directos, es más, el delantero argentino estuvo charlando en el canal de Llanos en el programa Charlando Tranquilamente. ¿Tendrá razón Ibai en su creencia?