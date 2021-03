Otra polémica arbitral con las manos: esta no fue penalti

La mano de Felipe en el área será la jugada polémica del Derbi entre el Atlético y el Real Madrid. A instancias de la sala VOR, Hernández Hernández se acercó a la pantalla para revisar la jugada y dejarla en nada.



Según el reglamento de la FIFA el árbitro debe advertir a las siguientes cuestiones:

- el movimiento de la mano hacia el balón (no del balón hacia la mano);

- la distancia entre el adversario y la mano (balón que llega de forma inesperada);

- la posición de la mano no presupone necesariamente una infracción;

- tocar el balón con un objeto sujetado con la mano (como vestimenta, espinillera/canillera, etc.) constituye una infracción;

Así pues contrasta la decisión o la interpretación de Hernández Hernández con la de Estada Fernández durante el Valencia - Villarreal. En Mestalla el colegiado sí decretó como manos y penalti la acción en la que la pelota golpea en el brazo de Gayà, que está de espaldas y en el aire.

Sin ir más lejos Carlos Soler aseguró al final del partido que todavía "no entienden el tema de las manos" en referencia a la interpretación de uno y otro árbitro.