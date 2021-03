Gattuso podría quitarle el trabajo a Nuno

El Wolverhampton de Nuno se encuentra en tierra de nadie. El equipo no parece que vaya a sufrir para salvar la categoría, pero desde luego tiene mucho más difícil clasificarse para Europa. Sea po las bajas, el mal juego o el estado de forma de sus mejores hombres, el exentrenador del Valencia CF podría no terminar su contrato con la entidad inglesa. Y eso que lo tiene firmado hasta junio de 2023.

No clasificarse ni para Europa League no ayudaría a estirar el chicle del proyecto liderado por Nuno. Y aquí es donde aparece con fuerza el nombre de Gennaro Gattuso, actualmente en el Napoli. En cualquier caso, el italiano tiene al equipo luchando por clasificarse para la Champions y, en caso de conseguirlo, parece poco probable que acepte dar un paso atrás para recalar en los 'Wolves'. ¿Cuál será la siguiente aventura de Nuno en caso de abandonar el club? No le faltarán ofertas.