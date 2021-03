Más de 150 clubes de fútbol cargan contra la Generalitat

Más de 150 clubes de fútbol lamentan la escasa sensibilidad del Gobierno valenciano con el deporte y piden que se retomen todas las competiciones.

Los clubes de fútbol abajo firmantes, un total de 157 entidades deportivas valencianas, quieren mostrar su protesta, e incluso desolación, por la postergación de la puesta en marcha de las competiciones deportivas de fútbol regional y fútbol base más allá de este 15 de marzo. Asimismo, lamentan la escasa sensibilidad que se está mostrando por parte de las autoridades hacia el mundo del deporte.

Desde que se iniciaron las competiciones en el mes de octubre, con los datos epidemiológicos en mano, ha quedado demostrado que las competiciones deportivas en ningún momento han supuesto un impacto negativo en la evolución de la pandemia. Aún así, el sector ha aceptado y se ha adaptado a cada una de las medidas de la Conselleria de Sanidad para conseguir los espacios más seguros posibles, porque, sin duda, lo que más nos importa es la salud de nuestros y nuestras deportistas. Por eso, queremos recalcar que el deporte es salud, y es esencial, tal y como reconoció recientemente el propio Congreso de los Diputados.

Los clubes federados somos de los pocos sectores que no hemos salido a la calle a protestar, respetando al máximo las medidas sanitarias y, al parecer, esa misma responsabilidad nos ha penalizado, por lo que queremos mostrar nuestro más profundo malestar al no haberse anunciado el retorno de las competiciones.

Además, se da la circunstancia de que las autoridades pretenden reducir la movilidad en las próximas fechas de Fallas y Semana Santa, para acotar la influencia del virus. Se olvidan de que las competiciones deportivas se pueden convertir, precisamente, en un aliado para evitar esos desplazamientos. Las familias tendrían un motivo para quedarse en su primera residencia en caso de que se reanudaran las competiciones.

Por todo ello, reclamamos a la Generalitat que reconsidere las medidas adoptadas de cara al próximo 15 de marzo y que se permitan retomar las competiciones de regional y base tanto de fútbol como del resto de deportes de equipo afectados, puesto que, además de ser beneficiosas para miles de niños, niñas y jóvenes de toda la Comunitat Valenciana, consideramos que su celebración puede permitir ayudar a reducir la movilidad durante los próximos días de Fallas y Semana Santa.



Firmado por:



C.F. Històrics de Valencia, U.D. Vall de Uxó, Sporting Almàssera CF, Unión Benetússer-Fabara CF, C.D. Massamagrell, U.D. Benicalap, Museros C.F., Albal C.F., C.D. Casinos, C.D Turís, C.D. Cuenca-Mestallistes 1925, U.D.B. Alfafar, C.F. Faura, U.D. Fonteta, Sport Catarroja C.F., Rafelbuñol C.F., C.F. Rafalafena de Castellón, F.B.A.C. Benaguasil, Almussafes C.F., C.F. E-1 Valencia-Paiporta, C.F. Sporting de Manises, Primer Toque C.F., Xirivella C.F., Evangélico F.C., C.F. Inter San José, C.D. Racing Riba-roja, C.F. Casas Verdes, C.F.B. Ciutat de València, F.B. Loriguilla, Patacona C.F. At. Vallbonense, C.D.F.B. L'Eliana, C.F. Juventud Chiva, U.D. Puçol, C.D. Serranos, CF Atco. Barrio la Luz-Xirivella, Xirivella C.F., U.D. Godelleta C.F., U.D. Marítimo Cabañal, C.D. Benifaió, Sollana C.F., Carlet E.M.F., A.C. Carlet, Ontinyent 1931 C.F., U.D. Bétera, Paiporta C.F., C.D. Apolo Pinedo, C.D. El Rumbo, Racing D'Algemesí, C.F. Ontinyent, S.D. Sueca, F.C. Benaguacil, Algueña C.F., Catarroja C.F., Foios Atlètic C.F., Racing de Paterna C.F., Juventud Paternense C.F.F., El Puig C.E., U.D. Paterna, F.B. Bonrepòs i Mirambell, F.B.U.E. AT. Amistat, Avant Aldaia C.D.F., C.F. Aeria Cullera, C.F. Simat, C.D. Benicasim, Benimàmet C.F., Colegio Salgui E.D.E., Torre Levante C.F., F.B. Sagunto, San Antonio Benagéber C.F., CF At. Quart de les Valls, C.D.B. Massanassa, Ciutat d'Alzira FB, U.D. Alginet, S.F. Júcar, Sp. Mislata U.F., Mislata C.F., At. Cabañal, C.D. Don Bosco, C.F. Cracks, Godella C.F., U.D. Quart, Villalonga C.F., Deportivo la Rambleta C.F., U.D. Beniopa, C.F. At. Càrcer, C.F. La Vall de Càrcer, C.D. Zafranar, Tavernes Blanques C.F., F.B. Alfara del Patriarca, U.D. Rocafort, At. Ciudad Paiporta, Malvarrosa C.F., Bonavista C.F., C.D.A. San Marcelino, C.D. Altura, C.F. Mare Nostrum Pto. Sagunto, U.E. La Mancomunitat, C.F. Llutxent, C.D.J. Manisense, U.E. L' Alcúdia, Daimús C.F., C.E.B Moixent, Avant Paterna C.F., Unión Imposibles-Beteró C.F., U.D. Beniganim, C.F. Miramar, C.D. Conde, U.D. Oliva, C.D. Salesianos, U.E. Vall dels Alcalans, U.E. Almoines, C.D. Xeraco, Los Silos C.F., C.F. Castelló de les Gerres, C.D. Ontinyent E.B., Athletic Club Albalat, Benirredrà C.F., Torrefiel A.C.E., U.D. Mancomunidad la Hoya, Contaudit Almassera C.F., C.D. Acero, C.D. Contestano, U.D. Rayo Ibense, Vinaròs C.F., A.C.D. Benicense, CF Huracán de Castellón, C.D. Utiel, C.D. Jérica, Meliana C.F., F.B. Denia, U.D. Carcaixent, UD Aldaia CF, UD Barxeta, Ciutat de Xàtiva C.F.B., C.D. Monte-Sión, Vinalesa F.B., EF Benicato, Algemesí CF, CE Vila d'Onda, Rovella Mislata C.F, At. Burriana-Salesianos, Benicarló BF, CF San Pedro, Torresport CF, UE Vinaròs CF, CF Fomento Castellón, CD Onda, ACD Peñíscola, CD L'Alcora, CF Alcalà, CF Torreblanca, CD Malilla, CDF Canet, Llíria UD, Rayo Llíria CF, CE La Font.