La reacción de Rodrigo a su extraña sustitución minutos después de entrar

Rodrigo Moreno fue uno de los protagonistas en el Leeds 0-0 Chelsea de este sábado en la Premier League. El ex delantero del Valencia CF ingresó al terreno de juego en el minuto 35, tras lesionarse un compañero, y fue sustituido en el 79'. Es decir, el internacional español estuvo en torno a 45 minutos sobre el verde antes de regresar al banquillo.



Su reacción, pese a ser sustituido, no fue de sorpresa. Bielsa lo explicó tras el partido en la rueda de prensa. "Hizo esfuerzos excesivos después de haber estado 40 días sin jugar". Y es que poco a poco Rodrigo va entrando en la rotación del Leeds después de haber superado una lesión inginal. Dicha dolencia le tuvo fuera de los terrenos de juego hasta seis partidos de la Premier antes de su reaparición, el fin de semana pasado, ante el West Ham en un choque en el que disputó 30 minutos.





Rodrigo Moreno entró en el 35'... Y se fue en el 79' ??



Cosas de Marcelo Bielsa #PremierLeagueDAZN ? ?????????????? pic.twitter.com/eCOeWtybeH — DAZN España (@DAZN_ES) March 13, 2021

Quizás el técnico argentino tenía pactado con el atacante que entrara en la segunda mitad, pero visto lo visto, ya que no se corta cuando debe cambiar de esquema porque no le gusta lo que ve y en este sentido se muestra flexible.La realidad es que Rodrigo Moreno fue sustituido y muchos se han preguntado el motivo.Ahora falta ver si vuelve a ser titular o si ha perdido el sitio, visto lo visto, ya que no estaba siendo un buen año para el atacante. Su rol en el equipo ya no es el mismo que en el Valencia CF, donde muchas veces se le recriminaba su falta de gol.. Por ello, y por la falta de ritmo con varias lesiones sumadas a su mal momento este curso, solo lleva tres goles y una asistencia en algo más de 1000 minutos disputados.