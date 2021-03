Rajada de Agüero a sus compañeros del City

Sergio Agüero se marchó descontento con su actuación en el partido del Manchester City de este martes. Su equipo se impuso por 2-0 al Borussia Mönchengladbach y certificó su pase a los cuartos de final de Champions League, pero para el "Kun" no fue una buena noche a nivel individual.

Cuando abandonó el campo en dirección a los vestuarios, no ocultó su enfado: "No me pasan la pelota", dijo el argentino. Mientras sus compañeros festejaban el pase en el centro del campo, un miembro del cuerpo técnico de Pep Guardiola se preocupó por él. El futbolista no quiso alargar más la escena y entró en el túnel de vestuarios.

Agüero jugó los últimos quince minutos de partido ante el Borussia Mönchengladbach, entrando en lugar de Bernardo Silva. Sin embargo, en ese tiempo no gozó de muchas oportunidades para demostrar su fútbol.

En los últimos días, no son pocos los rumores que han aparecido sobre el futuro del futbolista argentino, que ha sonado para el Barça de cara a la temporada que viene.