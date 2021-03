Preocupante estado de salud de Ronaldinho

Malos momentos para Ronaldinho.y principal apoyo durante toda su carrera o durante los momentos más complicados tras esta, cuando incluso llegó a pisar la cárcel.

A sus 71 años, la madre de Ronaldinho falleció hace unas tres semanas y con motivo del coronavirus, enfermedad que había contraído y de la cual estuvo intentando recuperarse algo más de dos meses. Tras el repentino fallecimiento de su familiar, el ex del Barça o del PSG está destrozado anímicamente y ha entrado en un ciclo peligroso en el que abunda el alcohol. "Todos los días en una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana, vodka, whisky, ginebra y solo deja de tomar a la mañana siguiente", explicó su entorno al periódico Lance.

"No es de ahora, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre", añadió esta fuente cercana al jugador, que fue en su momento ganador del Balón de Oro. Cabe destacar que el jugador está ahora afincado en Porto Alegre, lugar en el que reside desde su encarcelamiento en Paraguay por la falsificación de documentos. "Vive en una fortaleza con todo lo que necesita. Tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos, pero no todos son reales y no ven que se está haciendo mucho daño a sí mismo".

El brasileño no deja de recordar la figura de su madre a través de las redes sociales. "Extraño esta sonrisa y su abrazo" o "mi madre fue una inspiración de fuerza y alegría" fueron algunos de los mensajes que el astro compartió en sus redes sociales. También a través de las redes sociales dio a conocer el positivo de su madre o su empeoramiento con el paso de los días. "Queridos amigos, mi madre está con COVID y estamos luchando para que se recupere rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza, mamá", escribió. Sin embargo, su estado empeoró en febrero y falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos.