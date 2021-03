Alfombra roja para el Real Madrid en el camino más fácil a la final de la Champions

El Real Madrid, único equipo español en el bombo, ha tenido un sorteo 'asequible' y se enfrentará al Liverpool en los cuartos de final de la Champions League. Así lo ha querido el sorteo realizado en Niza, en el que también se han sorteado los emparejamientos para las semifinales.

El Liverpool no era la 'cenicienta' de las posibilidades, si bien los hombres de Klopp atraviesan horas bajas y no están realizando su mejor temporada. Y si, por una de aquellas el Real Madrid es capaz de imponerse a los ingleses... se medirá al ganador del Porto-Chelsea (aquí sí están las dos cenicientas emparejadas) en las semifinales. Cabe destacar que el equipo inglés no está siendo este curso lo que fue antaño; de momento va sexto en la clasificación de la liga con 46 puntos y fuera de los puestos europeos (para que nos hagamos una idea el City lleva 71).

Por tanto, se podría decir que el equipo de Zinedine Zidane tiene una alfombra roja con una mínima dificultad pero esquivando a todos los grandes (City, Dortmund, Bayern y PSG) hasta la hipotética final que se disputará en el Olímpico Ataturk de Turquía.

Como ya se ha destacado, los emparejamientos de cuartos son los siguientes. Cabe destacar que los españoles jugarán la ida en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se enfrentarán a los ingleses en Anfield a la vuelta. Por otra parte, se reeditará la última final continental (que ganó el Bayern al PSG) y Haaland se medirá al City de Pep Guardiola, imparable de momento en la Premier League y con el fin de ganar de una vez por todas la orejona.