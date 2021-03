Fichajes: Acuerdo Alaba - Real Madrid

El Real Madrid necesita reforzar tanto el ataque como la defensa, aunque la todavía no renovación de Sergio Ramos puede ser un serio problema para el equipo. El español termina contrato el 30 de junio y Florentino Pérez todavía no ha logrado convencerle para que se quede más tiempo en la casa blanca. Por contra, el defensa de moda no es otro que David Alaba, del Bayern de Múnich. Internacional por Austria, puede jugar en todas las demarcaciones de la defensa. Sin traspaso por medio, el club va a estirarse para pagarle una nómina acorde a su calidad.

Según ABC, el jugador recibirá una prima de fichaje de 20 millones de euros, además de otros 10 millones netos por temporada en un acuerdo que se firmaría inicialmente por 4 años. En este sentido, su amortización sería de 15 kilos anuales, algo más que aceptable para un club como el Real Madrid. En cualquier caso, el acuerdo es, según dicho diario, verbal. En este sentido, todavía hay muchos equipos millonarios que pretenden torpedear dicho acuerdo.