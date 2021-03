Nuevo recital de Gerard Moreno para seguir la estela europea

Con Gerard Moreno es mucho más fácil. De hecho, sin él... quién sabe qué sería de la evolución de este Villarreal CF de Unai Emery, que se impuso ayer al Cádiz con goles de Gerard Moreno (que también asistió) y Bacca y sigue la estela del Betis en la pelea por Europa. El Submarino no ganaba en La Cerámica en LaLiga desde el pasado 2 de enero (2-1 ante el Levante).

El partido se puso de cara muy pronto con un gol, otro más y ya van 16, del '7' amarillo. A los 5 minutos, Gerard Moreon ya había adelantado a los 'groguets' anotando una pena máxima señalada por el VAR por mano de Jönsson tras un buen disparo de Parejo desde dentro del área. Se puso de cara pronto el duelo, pero tras el 1-0 no iba a ser fácil pese al dominio de los castellonenses. Liderados por Parejo y Foyth en la medular e intimidando con los desmarques del propio Gerard Moreno o con las internadas de Chukwueze, de nuevo de los más activos en ataque, tocó sufrir para defender la renta durante gran parte del encuentro.



Con personalidad, el equipo de Álvaro Cervera fue creciendo y generó peligró en busca del empate, sobre todo antes del descanso. Llegó incluso a igualar el equipo recién ascendido mediante Jönsson (que se quitaba momentáneamente así la 'espinita' del penalti), pero ese 1-1 fue anulado por fuera de juego. Antes, Negredo tuvo un buen cabezazo y Salvi lo intentó con una potente volea para probar a Asenjo.



Bacca, protagonista secundario

Bacca fue el protagonista tras el descanso. Faltaba sentenciar y el colombiano fue el que más buscó el gol. Primero anotó pero su tanto fue invalidado por un fuera de juego milimétrico tras un buen centro de Estupiñán y un mejor remate del cafetero, de cabeza. Luego prolongó al primer palo un córner y solo un paradón de Ledesma evitó la diana y a la tercera, tras una gran jugada de Gerard y su quinta asistencia en LaLiga, empujaría a puerta vacía para hacer el 2-0. Parecía que sí, pero no. La alegría duró al Villarreal CF, que veía como Álex Fernández recortaba distancias dos minutos más tarde tras una jugada desafortunada en el área local y un mal despeje de Asenjo tras el disparo de Fali.

Quedaban 20 minutos pero no fueron de sufrimiento y el Submarino supo cerrar el partido. De hecho, estuvo más cerca de hacer el tercero que de recibir el empate pese al empuje final del Cádiz, que reclamó penalti de Yéremy (no lo era) en el descuento. El balón caía con nieve desde el cielo de La Cerámica y tras rebotar en el suelo golpeaba en el codo del canterano 'groguet', que tenía pegado el brazo al cuerpo.

Se calentó el Cádiz y el partido, pero el árbitro no entró a valorar nada porque, en efecto, no había nada. El Villarreal CF supo cerrar el partido y sumó tres puntos de oro para seguir séptimos (ya ganó el Betis) y como único punto negativo tuvo que lamentar la lesión de Gerard Moreno. El '7', en uno de los últimos esfuerzos del partido, sintió un pinchazo en la zona isquiotibial y pidió el cambio en el 89'. Que no sea nada...



Ficha técnica del Villarreal - Cádiz