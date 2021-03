Abidal confiesa el motivo por el que Neymar no volvió al Barça

Eric Abidal ha concedido su primera entrevista desde que abandonó la secretaría técnica del FC Barcelona. Y no ha dejado indiferente a absolutamente a nadie. El exjugador francés ha respondido sin tapujos a todas las preguntas del 'The Telegraph' y ha reconocido que "si no hubiéramos firmado a Griezmann antes, estoy 100% convencido de que hubiéramos fichado a Neymar" durante el verano de 2019. De lo que no habla es del dineral que le hubiera costado de más tanto por traspaso como por la nómina que le hubieran tenido que pagar.

"Diez días antes de cerrar el mercado, estuve en París hablando con Leonardo (director deportivo del PSG", ha agregado Abidal, que no ha querido comparar al brasileño con su compatriota. "Necesitábamos un extremo, y cuando Neymar estuvo en Barcelona su nivel fue increíble. No se trata de decir qué jugador es mejor, sino la posición que teníamos que mejorar. El presidente, sin embargo, decidió fichar a Griezmann", ha subrayado, otorgando a Josep Maria Bartomeu la responsabilidad de esa determinación.

Más allá del posible retorno de Neymar, Abidal también ha repasado las otras cuestiones que marcaron su etapa como director deportivo del Barça. El exjugador ha confesado que, después del despido de Valverde, él hubiera confiado el banquillo azulgrana a Pochettino. En su lista se encontraban el argentino, Allegri, Xavi y Setién, por el que finalmente se acabó apostando. Hablé con Pochettino, pero no fui el único del club. Creía que teníamos que traer al mejor entrenador del mercado. Yo tenía que hacer mi trabajo y no pensar que en su etapa en el Espanyol. Para mí, esto tenía que quedar en un segundo plano. Quería al mejor y él es uno de los mejores".

También se ha sincerado sobre su conflicto con Leo Messi, de quien ha elogiado su sinceridad. "Nunca dije que los futbolistas querían echar a Valverde, sino que creía que tenían que entrenar más duro. Si quieres ser el mejor, tienes que entrenar como el mejor. La única forma de ganar es hacer bien el trabajo durante la semana", se ha justificado. "Messi habló conmigo personalmente. Tuvimos una conversación fuerte. No tuve ningún problema, me gusta ser transparente. Me gustó, fue el único futbolista que me dijo su opinión a la cara. Lo respeto", ha sentenciado en relación al desmentido público que le hizo el capitán a través de Instagram. Como buen defensa, ante Messi lo mejor que sabe hacer es echar balones fuera.