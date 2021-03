La prioridad de Rafa Benítez para volver a entrenar

Rafa Benítez ha vuelto a hablar de su futuro. La realidad del técnico, que está sin trabajo desde que abandonara el Dalian Yifang en enero, se centra ahora en su vida familiar en Liverpool. Eso sí, el técnico desea volver 'a la rueda' cuanto antes y encontrar un proyecto que le haga regresar a los banquillos y que le entusiasme a nivel deportivo.

Se llegó a especular con una hipotética vuelta del 'líder del Valencia CF del doblete' a Mestalla, pero ya dijo en su momento que para volver "tendrían que darse unas condiciones". Ahora bien, en una entrevista concedida recientemente en Sky Sports , Rafa Benítez no comenta nada de esta posibilidad y deja claras sus prioridades.

"La prioridad es volver a entrenar en Inglaterra porque obviamente me encanta la Premier League y mi familia vive aquí", manifestó el técnico español. Además, el preparador comentó que ya ha tenido ofertas, pero que no le han satisfecho. "He tenido ofertas de Emiratos, de EEUU, de Brasil, de China... pero quiero quedarme en Europa y deseo quedarme en Inglaterra".

"No quiero estar sin trabajar, me encantaría volver a los banquillos cuanto antes", afirmó a su vez para finiquitar. Seguro, que más pronto que tarde lo consigue.