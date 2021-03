El desgarrador testimonio de Prandelli: así anuncia su retirada

Cesare Prandelli confesó este martes, tras dimitir como técnico del Fiorentina, que su carrera de entrenador "puede terminar" en este momento porque ya no se reconoce en el fútbol moderno, en una carta abierta publicada por el club de Florencia.

"En estos meses creció en mí una sombra que ha cambiado mi forma de ver las cosas. Vine aquí para dar el cien por cien, pero en cuanto tuve la sensación de que esto ya no era posible, para el bien de todos decidí dar un paso atrás", escribió Prandelli al comentar su dimisión.

"Tengo claro que mi carrera de entrenador puede terminar hoy, pero no tengo remordimientos y no quiero tenerlos. Quizás este mundo del que formé parte toda mi vida ya no está bien para mí, ya no me reconozco en este mundo. Seguramente cambié yo y el mundo va más rápido de lo que pensaba", prosiguió.

"Por esta razón creo que ha llegado el momento de no dejarme llevar por esta velocidad y parar, para entender de verdad quién soy", concluyó el técnico. Prandelli, de 63 años, exentrenador del Valencia y de la selección italiana, entre otros, había regresado al Fiorentina el pasado noviembre en sustitución de Giuseppe Iachini.

Fue una segunda etapa en Florencia tras la de 2005-2010, en la que obtuvo dos clasificaciones a la Champions League y llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa de la UEFA. Este curso, el Fiorentina sumó cuatro puntos en los últimos cinco partidos y ocupa la decimocuarta posición en la Serie A, con un margen de siete puntos sobre la zona de descenso. En su carta, Prandelli dio las gracias al presidente del Fiorentina, el ítalo estadounidense Rocco Commisso y a toda la ciudad de Florencia, que, cree, entenderá su decisión de dejar el cargo.

Paso fugaz por el Valencia CF