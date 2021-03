"El Valencia CF quiso convencerme con un buen jamón"

A sus 35 años, André-Pierre Gignac sigue 'rompiéndola' en el fútbol norteamericano. El internacional francés apura sus últimos años como profesional en el Tigres mexicano, donde sin ir más lejos este curso ya lleva anotados 18 goles y donde es un ídolo entre los aficionados del club.

Aprovechando este parón internacional, el exjugador de Olímpique de Marsella o Toulouse entre otros, recordó el verano de 2010 en el que sonó, entre otros clubes, para venir al Valencia CF. Sus declaraciones, realizadas en Top of the foot de RMC, recuerdan aquellos días.

"Mi infancia fue el Olympique de Marsella", reconoce el jugador, nacido en Martigues, a 40 kilómetros de Marsella. "Toda mi familia era del Marsella y mi sueño era jugar allí", explicó. "Pero lo que hahy que saber es que en 2010 tuve dos ofertas en mis manos: Olympique o Liverpool".

No fueron las únicas, pero sí las definitivas entre las que el futbolista decidió la evolución de su carrera. Además de los 'reds' o el club francés, el Valencia CF seguía la pista del delantero centro. Y desde Valencia CF, intentaron convencerle de una forma más que golosa. Venía de hacer 24 goles en la temporada 08-09 y en Mestalla la dirección deportiva quiso hacer un esfuerzo por convencerle.



El Valencia intentó ficharlo en 2010

"Rechacé al Valencia CF justo antes de decidir entre Liverpool o Marsella. Me enviaron un avión con un buen jamón. Te prometo que me dieron ganas de irme para allá", expresó André-Pierre Gignac. "Pero yo sabía que había truco en ese jamón y me negué. Fue la época de Unai Emery, con Jérémy Mathieu. El técnico me explicó todo su esquema táctico, pero me negué".

SUPER siguió de cerca aquel mercado e informó de que varios emisarios del club viajaron a Francia para convencerle. Pero no fue posible. Siempre esquivaba el tema y se centraba en su equipo y en la Copa del Mundo que venía. Él tenía claro dónde quería jugar. Hasta que llegó el día. "Mi agente me dijo que teníamos ofertas de Liverpool o OM. Cuando supe la de Marsella, rápidamente decidí y dije que rechazara la de los ingleses". Era su sueño y así lo cumplió.