"Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo", "A ti lo que te hace falta es un buen macho" o "Me pellizcaba el culo y me decía: '¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas? son algunas de las frases que ha publicado Danae Boronat en su libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'. Estás eran las vejaciones que Ignacio Quereda tenía con las jugadoras de la selección española femenina de fútbol durante su etapa como entrenador del equipo nacional desde 1988 hasta el 2015.

El Mundo recoge y destapa estas palabras que Ignacio Quereda les decía a las futbolistas. Precisamente algunas de las más reconocidas a nivel nacional denuncian ese maltrato psicológico por parte del ex seleccionador. Por ejemplo la ex levantinista Marta Corredera da uno de los testimonios más destacados del libro: "No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. '¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!', me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más".

En 'No las llames chicas, llámalas futbolistas', Danae Boronat hace un alegato en favor del fútbol femenino y de su reconocimiento y cuenta con las vivencias de Jenni Hermoso, Vicky Losada o Alexia Putellas, entre otras, sobre el histórico Mundial femenino de 2019 en Francia y la actuación de las españolas.