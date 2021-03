La vuelta de Cristiano se calienta

Con 36 años a sus espaldas y decepcionado por el discreto papel de la Juventus en su competición fetiche, la Champions League, desde su llegada a Turín hace tres años, Cristiano Ronaldo era el principal interesado en alimentar los rumores sobre su posible vuelta al Real Madrid. El delantero portugués y su entorno se habían encargando de ello y su esfuerzo y dedicación tendrá recompensa. Las suposiciones y los cotilleos han acabado transformándose en una opción real.

El club madridista tiene muy presente que su ex goleador puede regresar el próximo verano, una vez tiene constancia de que la Juventus está dispuesta a abrirle la puerta de salida a partir del próximo 30 de junio si llega una oferta interesante desde un punto de vista económico, según avanzó el diario 'As'.

Pese a todo, para que la operación se materialice se deben superar todavía múltiples obstáculos, empezando por los económicos, que Florentino Pérez, presidente madridista, tiene muy en cuenta como consecuencia de la crisis que ha provocado la pandemia.



PUERTA ENTREABIERTA

Zinedine Zidane, entrenador madridista, abrió la puerta a su ex pupilo en una reciente comparecencia ante la prensa. El francés utilizó una fórmula muy ambigua al decir que su vuelta "puede darse". En el club blanco tampoco cierran la puerta, aunque de aquí al próximo 30 de junio se tienen que valorar múltiples variables.

El primer condicionante es la elevada ficha que percibe Cristiano Ronaldo en la Juventus, cuyo regreso bloquearía la llegada de los dos grandes objetivos que se ha marcado el máximo dirigente madridista, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. El portugués percibe 31 millones de euros netos por temporada, gracias en gran medida a que el club 'bianconero' disfruta de importante ventajas a nivel tributario, pero el Real Madrid no puede plantearse en estos momentos hacer frente a dos o más contratos de esta magnitud. Y posiblemente ni siquiera a uno.



OPERACIONES COSTOSAS



Además, tanto Haaland como Mbappé tienen contrato en vigor y su fichaje resultará muy costoso. Tampoco entra dentro de los baremos habituales de Florentino Pérez invertir una cifra cercana a los 25 millones de euros en la contratación de un jugador que el próximo mes de febrero cumplirá 37 años, por más goles que garantice el portugués.

Otra cuestión que entorpece notablemente la operación regreso de Cristiano Ronaldo es la situación del galés Gareth Bale, que el próximo 30 de junio amenaza con volver al club madridista tras su cesión en el Tottenham. En la rueda de prensa que ofreció en vísperas del partido que la selección galesa disputará este miércoles contra Bélgica, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial, Bale explicó que sus planes de futuro pasan por cumplir el año de contrato que le queda con el equipo madridista. "El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá", afirmó.

La presencia de Bale también supondría un contratiempo, toda vez que el galés tiene un contrato de 17 millones de euros netos por temporada y las arcas del club blanco no pueden permitirse tantas alegrías en estos momentos. El posible regreso de Cristiano estaría supeditado también a la salida del galés el próximo verano. Y ya ha demostrado que no lo pondrá fácil.