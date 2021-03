Marcelino se estrena en Twitter recordando al VCF: "Me habéis hecho el hombre más feliz del mundo"

Y de repente... ¡Marcelino tiene Twitter! El técnico asturiano, actualmente en el Athletic, ha aprovechado este parón de selecciones para estrenarse en la gran red social. Y ojo, su primera intervención en la gran red social no ha sido relacionada con el Athletic, sino con el Valencia CF. Obviamente, no puede considerarse como casual, es intencionado, pero no necesariamente con mala intención. Puede interpretarse perfectamente como un deseo de que se repita el éxito en las dos finales de Copa del Rey que tiene por delante, las dos en el mes de abril. Lo que es evidente es que hay una intención de recordarlo algo, porque Marcelino se estrenó haciendo un RT a uno de los mejores momentos que ha vivido como entrenador, en 2019. Se descoce el día exacto en que dio de alta la cuenta, si bien, Twitter precisa que "se unió en marzo de 2021".





Su segundo tweet, también en recuerdo al Valencia CF

Aprender, compartir, ilusionarse pero sobre todo trabajar en equipo, juntos, unidos. Esa es nuestra filosofía en el fútbol y en la vida. Así somos mejores. Ahora queremos que vosotr@s también seáis parte de este equipo. Iniciamos por aquí una bonita etapa. Os esperamos a tod@s! pic.twitter.com/AfNISZ6Dg3 — Marcelino Garcia Toral (@MarcelinoCoach) March 26, 2021

El técnico compartió el discurso que dio en Mestalla en la celebración del título de Copa del Rey. Es decir, el asturiano buscó una publicación concreta, que salió a la luz el pasado 27 de mayo de 2017.que el preparador dio aquel día ante toda la afición."Muchas gracias de corazón. Hoy según veníamos hacia aquí nos hemos dado cuenta de que hemos hecho felices a muchísima gente y nos sentimos orgullosos de ello", comienza el técnico diciendo mientras Mestalla le aplaude. "Es una felicidad muy grande para nosotros hacer felices a los demás. T", prosigue. "Especialmente no podía ser de otra forma a los jugadores, a esta plantilla de la que me siento orgullosísimo."Queremos compartir esta felicidad con vosotros y a la vez me gustaría hacer una pequeña reflexión para acabar. Esta plantilla como dije antes del partido tenía menos experiencia que la del Barça, peroEse corazón de esta plantilla me hace ver que tenemos que trabajar siempre para hacer un Valencia CF campeón".A la publicación se le añade el texto del club.. Pues bien, su segundo RT también rememora aquel día. "Los grandes líderes no se definen por la ausencia de debilidad, sino por la presencia de fortalezas claras. Marcelino García Toral, TOP", escribió el club.compartiendo el principio de acuerdo publicado por el club vasco. Y su primera intervención escrita (que no sea RT) llegó justo hoy. No es la primera vez esta semana que Marcelino habla de su pasado con el Valencia CF. Hace poco, confirmó cómo se enteró de su despido.