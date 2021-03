"José Ramón de la Morena es un tío que quería empezar el programa pensando cómo me hacía daño. En su libro reconoció que me hizo daño y ese tipo de daño se hace queriendo, a posta", explicó sobre su relación con el periodista. " José Ramón de la Morena mintió sobre mí, dijo que no me llevaba bien con mi familia y la relación es la mejor. Ahora dice que bebo, que soy un borracho... y yo soy abstemio", añadió.