Ferran Torres, al rescate: así fue su gol ante Georgia

La selección española venció (1-2) in extremis ante Georgia en el segundo partido de la fase de clasificación para Qatar 2022. Los de Luis Enrique, con caras nuevas como la de Pedro Porro o Bryan Gil en el once, no hicieron un buen partido ante un combinado a priori inferior y tuvo que voltear el luminiso. Fue posible gracias al tanto de Ferran Torres, tras el pase de Jordi Alba, y al de Dani Olmo ya en el tiempo de descuento.





? ¡Gooool de España! ¡Goool de Ferran para poner el 1-1!



?? Centro con música de Jordi Alba y el delantero español solo tiene que empujarla en el área pequeña #DestinoCatar



https://t.co/fmlspZDDr4 pic.twitter.com/63cy41wJFu — RTVE Deportes (@deportes_rtve) March 28, 2021